Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), l’Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) et le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (St-Cnscl) ont signé une convention de partenariat en vue de mutualiser leurs ressources et expertises pour favoriser le développement des compétences locales dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, à travers la formation de 1000 jeunes en 2025. Selon les acteurs de ce projet, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vision «Sénégal 2050», qui prône une transformation systémique du pays en une Nation émergente à travers la valorisation du capital humain. La composante clé de cette vision est le renforcement des capacités par l’éducation et la formation, afin de préparer une main-d’œuvre qualifiée et compétente pour les défis futurs et une meilleure application de la loi sur le contenu local.

Ainsi, cette convention constitue un levier fort pour l’insertion des jeunes talents dans des secteurs en expansion. Il s’agit également d’encourager un développement durable qui bénéficiera à la fois à l’économie nationale et au bien-être des communautés locales, dans l’esprit de la vision «Sénégal 2050» qui prône la durabilité et l’inclusivité.

Selon Dr Babo Amadou Ba, Directeur général du 3Fpt, «cette convention représente une feuille de route opérationnelle pour le développement des compétences locales dans des secteurs porteurs. Le 3Fpt, l’Inpg et le St-Cnscl s’engagent à travailler ensemble pour assurer la réussite de cette initiative tournée vers l’avenir et résolue à transformer les défis en opportunités. C’est avec honneur et privilège que je vous accueille, ici, au 3Fpt, à l’occasion de la signature de la convention tripartite de partenariat entre le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), l’Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) et le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (St-Cnscl)», a laissé entendre ce dernier. Selon Dr Ba, cette signature ne constitue pas une simple formalité administrative, mais un acte fort porteur d’ambitions et de transformation pour notre pays, dans un secteur aussi stratégique que le pétrole et le gaz. Il informe que «l’utilisation de la main-d’œuvre locale et la participation des entreprises nationales aux activités pétrolières et gazières ne peuvent être optimales que si les défis liés à la faiblesse des capacités techniques, technologiques et économiques des entreprises locales et ceux liés à la qualification professionnelle de la main-d’œuvre sont relevés». Et de poursuivre : «Suffisant pour apprécier la pertinence de notre démarche, avec l’objectif d’aligner le financement de la formation professionnelle aux besoins réels du secteur, tenant compte des spécificités de chaque localité concernée. En tant que Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, nous avons la responsabilité d’accompagner les entreprises, en renforçant leurs compétences et en facilitant l’insertion des jeunes dans des métiers porteurs.»

Pour Dr Ba, «cette convention tripartite s’inscrit dans une dynamique plus large, alignée sur les orientations stratégiques de l’Etat. En identifiant les compétences clés du secteur des hydrocarbures, nous concevons une offre de formation pertinente adaptée aux exigences du marché. Notre ambition commune est de permettre à la main-d’œuvre locale de s’intégrer pleinement et efficacement dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière». Toutefois, il a salué l’engagement et l’expertise des signataires de cette convention tripartite. «En conjuguant nos forces, nous ouvrons la voie à des formations de qualité qui permettront aux jeunes Sénégalais de saisir des opportunités professionnelles solides et durables. Une condition sine qua non pour leur faciliter l’insertion dans le tissu socio-économique du pays. Rappelons que lors de notre récente rencontre, nous avions l’opportunité de découvrir le simulateur de forage de l’Inpg, un outil de pointe qui illustre parfaitement notre volonté de proposer des formations immersives et pratiques, en phase avec les standards internationaux. C’est en misant sur l’innovation et la rigueur que nous garantissons à nos apprenants une meilleure employabilité. Le 3Fpt, avec son expertise en financement et en accompagnement technique, s’engage à jouer un rôle moteur dans cette dynamique.»

