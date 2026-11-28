Les agents des Impôts et des domaines passent à la vitesse supérieure dans leur volonté de faire barrage à l’initiative portée par un projet de décret visant à créer une Direction générale du cadastre et des affaires foncières. Regroupés au sein du Syndicat autonome des impôts et des domaines (Said), pour les uns, et du Syndicat des travailleurs de l’Administration fiscale (Staf), pour les autres, ces agents ont tenu hier, au siège de la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid), une Assemblée générale extraordinaire. A cette occasion, ils ont brandi la menace d’une grève totale afin de contraindre les autorités à revenir sur ce projet. «On peut aller jusqu’à des journées de grève totale répétées dans le temps jusqu’à satisfaction intégrale de cette plateforme», a martelé Badara Guèye, Secrétaire générale du syndicat autonome des agents des impôts et domaines qui dit parler au nom des deux syndicats. D’ailleurs, le syndicat a déjà son déposé un préavis de grève selon son Sg. «Le plan d’action aujourd’hui adopté par l’Assemblée générale extraordinaire constitue d’abord (Il ne poursuit pas). Nous avons déjà entamé le déroulement de ce plan d’actions parce que nous avons déjà déposé un préavis de grève depuis le mercredi. Le plan d’actions adopté aujourd’hui (hier) consiste à mener une action syndicale légale possible, sans exclusion d’actions légales possibles, sans exception est envisagé», soulignait-il auparavant. Badara Guèye a expliqué que les inquiétudes des agents par rapport au projet de décret portant création d’une Direction générale du cadastre et des affaires foncières étaient d’abord d’ordre stratégique. Il a rappelé que la politique fiscale du Sénégal reposait essentiellement sur la Stratégie nationale d’élargissement de l’assiette fiscale. Selon lui, cette stratégie avait été élaborée en tenant compte de deux piliers fondamentaux, à savoir le bloc foncier et le bloc fiscal. Il a estimé que leur dissociation constituait désormais «un risque pour le pays», une préoccupation qui, selon lui, était partagée par l’ensemble des agents de la Dgid. Il a ajouté que cette question constituait la principale raison de leur mobilisation. A cela s’ajoutaient, a-t-il précisé, les préoccupations liées à la carrière des agents, à leur survie ainsi qu’à leur épanouissement socioprofessionnel.

Il a dénoncé la démarche qu’il juge cavalière adoptée par les autorités dans la conduite de cette réforme. Selon lui, les agents des impôts et des domaines disposent déjà des compétences et de l’expertise nécessaires pour prendre en charge les questions liées à leur administration.

Badara Guèye estime ainsi que la priorité devrait plutôt être accordée au renforcement de la Dgid, notamment à travers l’augmentation des moyens humains et financiers. Il a également insisté sur la nécessité pour les autorités de faire preuve de davantage de considération et de respect envers ces agents, sur lesquels l’Etat du Sénégal compte aujourd’hui. «Si aujourd’hui le pays n’est pas dans le gouffre, c’est parce qu’il y a des agents des impôts et des domaines», dit-il. Les agents des Impôts et des domaines affirment jouer un rôle essentiel dans l’économie sénégalaise. Ils soulignent notamment que c’est grâce à leur contribution que le Sénégal a pu éviter de sombrer dans le gouffre économique. «Vous avez entendu les mots qui sont sortis de la bouche de notre ministre, disant que le pays est au bord du gouffre. Si aujourd’hui le pays n’est pas dans le gouffre, c’est parce qu’il y a des agents des Impôts et des domaines qui, quotidiennement, à des heures parfois insoupçonnées, travaillent pour que ce pays résiste, pour qu’il continue à payer ses dettes, à payer les salaires et à honorer ses engagements, à penser à des investissements pour que ce pays continue à exister et à penser se développer», se targue Badara Guèye, Sg du syndicat autonome des agents des Impôts et domaines. Il faut signaler que Waly Diouf Bodian, ancien Dg du Port et Mame Boye Diao, ancien Dg de la Caisse des dépôts et consignations et des Domaines, inspecteurs des impôts, ont pris part à l’Ag extraordinaire tenu par le dit syndicat.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn