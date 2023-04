Lors de la prière de la Korité à la Grande mosquée de Dakar, le chef de l’Etat a renouvelé son appel au dialogue «aux forces vives» de la Nation dans le «respect» de l’Etat de droit.

Par Justin GOMIS – A la Grande mosquée de Dakar, le Président Sall insiste sur les valeurs, qui «rendent possible la vie en société». Il a fait ce discours dans le sillage de celui de l’imam de la Grande mosquée de Dakar qui s’inquiétait de la dépravation des enfants. «Le Ramadan, qui vient de s’achever, a été un moment de vivification de notre foi dans la quête de la grâce divine, mais également un moment de rappel à l’humilité, à la solidarité et au partage avec ceux qui vivent dans le besoin. C’est dire que la quête de l’élévation spirituelle à laquelle nous nous sommes évertués va de pair avec la rencontre du prochain par la culture de valeurs de paix, de tolérance telles que nous l’a rappelé l’imam Ratib, El Hadj Alioune Badara Samb, dans son sermon», avance le chef de l’Etat. Quelles sont-elles ? «Ces valeurs sont aussi celles de respect mutuel et d’entraide qui rendent possible la vie en société. Parce qu’au-delà du culte rendu à Allah, l’Islam est aussi une religion d’humanité, de paix, de solidarité et de justice sociale. Mais aussi une religion de concertations sur nos affaires communes», rappelle le chef de l’Etat. Pour soutenir le monde paysan, le Président Sall rappelle sa décision de «mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards F Cfa pour accompagner nos producteurs en cette année».

Dans la foulée de son discours à la Nation, le 3 avril dernier, Macky Sall a réitéré son ouverture au dialogue avec les forces vives de la Nation. «Profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la Nation. Un appel au dialogue et à la concertation dans le respect de l’Etat de droit, car l’Islam est aussi une religion d’humanité, de paix, de solidarité et de justice sociale ; une religion de concertations sur nos affaires communes», dit-il. Comme la dernière fois, ces discussions sont assorties de conditions : pour lui, elles vont se faire «dans le respect de l’Etat de droit». Evidemment !

justin@lequotidien.sn