Un autre ancien allié de l’Apr, le Parti socialiste, annonce qu’il prendra part au Dialogue national. La réunion du Bureau politique de ce parti en a décidé ainsi, ce samedi. Par Dieynaba KANE –

Le Parti socialiste va prendre part au Dialogue national prévu ce mercredi. Le Bureau politique du Parti socialiste l’a fait savoir hier, à la suite de sa réunion tenue samedi dernier. Dans un document, le parti dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye a motivé sa décision. «Considérant que le dialogue est consubstantiel à la démocratie et tenant compte des intérêts supérieurs de notre pays, le Bureau politique est favorable à la participation du Parti socialiste aux travaux du dialogue politique qui s’ouvre le 28 mai 2025», font savoir les auteurs du document. Il est aussi indiqué que la Secrétaire générale du parti a reçu mandat pour «constituer la délégation devant représenter le parti». Selon le Bureau politique, ladite délégation aura pour mission de faire entendre la voix du Ps sur toutes les questions concernant «la consolidation de la démocratie, de l’Etat de Droit et des principes fondateurs de la République». Dans la même veine, il a également insisté pour que la délégation «prépare dès à présent la contribution du Parti socialiste sur toutes les thématiques ciblées» et communique de façon claire sur les positions officielles du parti. Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades ont toutefois précisé et réaffirmé avec fermeté que «le Parti socialiste reste ancré dans l’opposition».

D’après eux, c’est «une opposition républicaine et constructive, mais ferme sur ses principes».

Par ailleurs, lors de cette réunion, le Bureau politique du Ps a entériné la mise en place d’une Commission spéciale dédiée à la relance du parti. Selon le communiqué, cette instance sera constituée de manière à refléter «la diversité des composantes du Parti socialiste» afin de garantir une approche inclusive et représentative. Dans le document, il est souligné qu’il est demandé à la Secrétaire générale du parti de «formaliser cette décision majeure» à travers une lettre-circulaire, précisant les missions, les prérogatives, les objectifs assignés, ainsi que les délais impartis. L’objectif de cette initiative est de donner un nouveau souffle au Parti socialiste, tout en préservant ses valeurs historiques d’unité, de solidarité et de justice sociale. Ainsi, le Bureau politique «exhorte les membres de la Commission spéciale, et au-delà, l’ensemble des camarades responsables, à renforcer l’unité, la cohésion et la solidarité, pour atteindre les objectifs de performance visés».

dkane@lequotidien.sn