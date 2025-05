Si l’Alliance pour la République et la République des valeurs campent sur leurs positions de boycotter le Dialogue national, les participants gonflent chaque jour. Le parti Rewmi a annoncé, dans un communiqué, de sa décision de participer activement au Dialogue sur le système politique qui débutera le 28 mai 2025, initié par le Président Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué, Idrissa Seck souligne que depuis plusieurs décennies, le Sénégal est reconnu à travers le monde comme un modèle de stabilité politique dans une Afrique souvent confrontée à des conflits de diverses natures.

Fort de la volonté de ses militants et sympathisants, le parti Rewmi a déclaré avoir «toujours considéré le dialogue comme le mécanisme le plus approprié pour approfondir le modèle démocratique sénégalais». Cette option, rappelle le communiqué, est régulièrement mise en avant par le président Idrissa Seck. Le parti Rewmi a également exprimé «son espoir que cette dynamique de concertation aboutira à un consensus fort, susceptible de renforcer durablement la démocratie, les libertés fondamentales, ainsi que la transparence et la fiabilité du système électoral sénégalais».