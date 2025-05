Papa Djibril Fall ne fera pas partie de ceux qui vont participer au Dialogue national du 28 mai. Le député, par ailleurs leader du parti Les Serviteurs, en décline les raisons au cours d’un point de presse où il a dressé un tableau sombre de la situation économique du Sénégal, en mettant le curseur sur la cherté de la vie et les licenciements.Par Amadou MBODJI

– Le Dialogue national se tiendra après-demain, mercredi, sans Papa Djibril Fall. Le leader du parti Les Serviteurs a décliné l’invitation faite dans ce sens par l’autorité pour prendre part à ce Dialogue national lancé par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et institué dans le calendrier républicain par son prédécesseur, le Président Macky Sall, faisant qu’il soit organisé tous les 28 mai.

«On va poursuivre le dialogue avec le Peuple sénégalais en faisant ressortir les difficultés qu’il rencontre. Si on dialogue pour régler de façon conjoncturelle les problèmes, nous ne prendrons pas part à ce dialogue. Les réformes doivent être structurelles, non conjoncturelles. Il faut qu’on arrête de violer les lois et règlements et les dispositions. Il faut qu’on arrête de violer la Constitution pour satisfaire les desiderata d’un homme ou d’une femme», a déclaré PDF, lors d’un point de presse tenu samedi dernier. Dressant un tableau noir de la situation que vit le Sénégal, Papa Djibril Fall dit être interpellé par ceux qui ont des difficultés par rapport à leur travail, en parlant des licenciés, tout en réclamant leur réintégration à leurs postes sans condition. Le député pense que les véritables interlocuteurs de l’Etat sont les créateurs de richesse et d’emplois, les acteurs du secteur privé dont certains, selon lui, quittent le Sénégal pour s’installer en Côte d’Ivoire à cause de la pression fiscale qu’on exerce sur eux.

Saluant toutefois l’engagement du facilitateur du dialogue, Dr Cheikh Guèye, le député regrette tout de même le manque de moyens mis à sa disposition pour mener à bien sa mission.

Il critique la visite du Pm à Azoura Fall en prison qui, selon lui, a été «une pression sur la Justice», demandant ainsi à celle-ci de «tenir bon». C’est ainsi que Papa Djibril Fall se fait l’avocat du chroniqueur Abdou Nguer en dénonçant son maintien en prison. «Le dialogue n’a de sens à être organisé si Abdou Nguer reste en prison», admet le député. Lors de son face-à-face avec la presse, Papa Djibril Fall a dressé un tableau sombre de la vie économique en soutenant que «la vie est devenue plus chère», mettant le curseur sur les difficultés rencontrées par les populations et l’espoir qui avait été placé en ce régime actuel et qui commence à s’effriter. Raison de plus pour Papa Djibril Fall de dire que le dialogue devait servir «à restaurer l’espoir».

Le «Système politique» est le thème qui sera débattu durant les travaux de ce Dialogue national auquel plusieurs partis et mouvements ont confirmé leur participation. A l’inverse, d’autres formations politiques comme La République des valeurs et l’Alliance pour la République (Apr) de l’ancien Président Macky Sall ont décidé de ne pas y prendre part.

