Yewwi Askan Wi contextualise la poignée de main et les accolades échangées entre le président Backy sall, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias et le leader de Takhawu Sénégal Khalifa Ababacar Sall.

Selon la conférence des leaders, ces amabilités n’ont rien à voir avec les prémices d’un dialogue. La coalition précise. Ces amabilités se sont faites selon les règles de civilités républicaines et ne reflètent aucune signification de rapprochement.

la coalition réaffirme son ancrage dans l’opposition et son projet de mettre fin à la présidence de Macky Lall au plus tard le 25 février 2024,

Yewwi Askan Wi dénonce une volonté des services de communication de la présidence de reluire l’image de Macky Sall balafrée par une gouvernance calamiteuse.

« Les services de communication du palais, seuls présents dans la salle et habilités à prendre des photos, se sont « empressés de rendre publiques ces images avec le dessein manifeste de faire croire à un rapprochement dans un contexte d’appel au dialogue aux contours inconnus, et majoritairement rejeté par beaucoup d’acteurs politiques et citoyens » lit-on dans le communiqué de la coalition.