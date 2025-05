Entre l’actuel et l’ex-parti au pouvoir, ce n’est pas encore la grande confiance. Apparemment, les «résidus» de l’opposition ne semblent pas prêts à se rendre au Dialogue national prévu le 28 mai. Ce qui montre que les positions entre le pouvoir et son opposition sont trop distendues pour connaître un rapprochement, car les blessures ne sont pas guéries et les fractures pas totalement refermées. Surtout pour l’Apr qui voit ses différents responsables broyés par la machine policière et judiciaire dans le cadre de la reddition des comptes. Mais, il ne faut jamais oublier qu’on ne fait pas la paix avec ses amis….

Par Sucré-Salé