Par Alioune Badara NDIAYE –

La 11ème édition du Salon international du médicament, des dispositifs médicaux et de la parapharmacie (Senpharma) a été lancée mardi au Cicad de Diamniadio, où des expositions, panels et séances B2B sont au menu pour les deux jours que va durer l’activité. Le thème de cette édition porte sur «Innovation et solutions durables : vers une approche intégrée et inclusive». «Le Salon Senpharma, au fil des éditions, s’est imposé comme un espace stratégique de dialogue et d’engagement multisectoriel, réunissant décideurs, chercheurs, praticiens, industriels, régulateurs et partenaires. Cette 11e édition, placée sous le thème « Innovation et solutions durables pour la santé : vers une approche intégrée et inclusive», élargit justement le cadre au-delà du médicament, en réunissant toute la famille de la santé autour des enjeux d’innovation, d’intégration et de durabilité», a indiqué Serigne Mbaye, Secrétaire général du ministère de la Santé. «L’innovation doit désormais être le moteur de nos pratiques quotidiennes. Elle est incontournable si nous voulons construire un système de santé accessible géographiquement et économiquement, résilient face aux crises, centré sur la prévention et ouvert à la sous-région, conformément à la vision portée par la Lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé et de l’action sociale, en droite ligne de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050», a encore relevé M. Mbaye, s’exprimant lors de la cérémonie officielle. Relevant les enjeux autour du médicament à travers ses aspects sanitaire, économique, de souveraineté et enfin géopolitique, le Secrétaire général du Msas a salué le travail que mène l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp) en ce sens. Cette agence s’active pour que l’Autorisation sénégalaise de mise sur le marché (Amm) soit reconnue dans toute l’Afrique, et son action a permis de faire du Sénégal un des rares pays d’Afrique à disposer du Niveau de maturité 3 (Nm3) pour le médicament. «Je les engage à garder le rythme pour le maintien du Nm3, mais également pour l’atteinte prochaine du Nm3 vaccin», a exhorté M. Mbaye, évoquant deux initiatives en cours d’opérationnalisation dans cette voie vers la souveraineté pharmaceutique nationale. «Premièrement, la corrélation, qui est un dispositif réglementaire permettant de bloquer toute importation dès qu’un fabricant local démontre sa capacité à couvrir les besoins de vie. Deuxièmement, la commande directe de la Cnpea, un mécanisme d’achat auprès des producteurs locaux sur la base d’une compétition saine entre eux pour alimenter le système de santé publique», a-t-il expliqué. «L’Arp s’emploie à réduire drastiquement les délais d’homologation, de traitement des procédures grâce à la digitalisation, de renforcer également la surveillance du marché et lutter contre les médicaments falsifiés avec l’appui des Forces de défense et de sécurité, mais également de créer les conditions d’un environnement favorable à l’investissement local dans la production pharmaceutique, qui est un élément de souveraineté nationale, et enfin d’instaurer une culture de qualité qui est propre au secteur pharmaceutique», a relevé, de son côté, Alioune Ibn Abitalib Diouf, directeur de l’Arp. Il a dans la lancée appelé à une gouvernance pharmaceutique partagée, inclusive, où les priorités de santé publique guideront les investissements, les innovations et les partenariats. Venu présider la cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a établi le lien étroit entre son département et le thème choisi : «La vision d’un enseignement supérieur ancré dans les réalités du pays, ouvert à la transformation digitale et orienté vers l’excellence et la souveraineté scientifique, le tout adossé à une approche endogène.» Il a relevé l’importance de développer des solutions localement ancrées et durablement viables, tout en s’attendant à des recommandations concrètes, partenariats solides et actions mesurables en faveur du système de santé, à l’issue des deux jours de travaux.

abndiaye@lequotidien.sn