Diffuser à une large échelle le Coran, les sciences islamiques et l’éducation religieuse. Pour ce pari que s’était lancé Mouhamed Bara Niang en mettant sur pied, en 1995, l’Institut Ahmad Sakhir Lô de Boune, des pas importants ont été franchis, malgré «les difficultés rencontrées et les ressources limitées». «L’institut a permis à 2188 élèves de mémoriser l’intégralité du Coran, soit une moyenne de 72.93 diplômés par an. Depuis sa création, 13 000 étudiants se sont inscrits à l’institut, soit une moyenne de 433 étudiants par an. Actuellement, 2300 étudiants suivent un cursus régulier, tous y résident et y sont donc nourris et suivis médicalement», a détaillé dimanche, sur le volet mémorisation du Coran, l’initiateur et actuel directeur de l’institut, Mouhamed Bara Niang. Avec l’école arabe française de l’institut créée en 2000, 445 ont obtenu le Cfee, 192 le Bfem et 127 le baccalauréat, a-t-il dit. «Le Centre numérique Abdoul Aziz Khama (Cnak) dédié aux sciences informatiques a été créé. (…) 9 mille 145 étudiants ont obtenu la certification Icdl (International computer driving license) depuis que le Cnak a été reconnu par l’organisation Icdl (2021, Ndlr)», a relevé Dr Galaye Niang dans la note de présentation. Pour le directeur de l’institut qui s’est exprimé à l’occasion de la cérémonie marquant le 30ème anniversaire du daara organisé au Dakar Arena de Diamniadio, l’objectif est de construire un type de citoyen modèle. «Quand on parle de l’enseignement islamique, on parle nécessairement des écoles modèles.

Et, parmi ces écoles modèles, il y a l’Institut Ahmed Sakhir Lô de Boune. On peut résumer les objectifs de l’Institut Ahmad Sakhir Lô sur cinq points : enseigner, éduquer, former, socialiser et humaniser», a souligné Djim Dramé, directeur des Affaires religieuses et de l’insertion des diplômés en langue arabe.

«Cette offre éducative, présentée par le daara de Boune, permet de mettre fin à la dualité culturelle qui existe au Sénégal. Les francophones à part, les arabophones à part. Maintenant, les produits de cette école maîtrisent parfaitement, et l’arabe et le français», a-t-il aussi relevé, saluant les réalisations effectuées en trois décennies par le daara. Il a profité de l’occasion pour exhorter tous les acteurs à venir participer aux assises des daara, ce qui témoigne de la volonté des autorités à promouvoir et accompagner davantage le secteur.

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et plusieurs autres personnalités ont participé à la cérémonie lors de laquelle 158 nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn