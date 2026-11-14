Alors que les pouvoirs publics affichent leur ambition de moderniser l’Administration et d’améliorer les conditions de travail des agents de l’Etat, le bâtiment abritant le ministère de l’Emploi, de la formation professionnelle et technique, dans la nouvelle Troisième sphère ministérielle de Diamniadio, présente un visage peu reluisant. Ascenseur à l’arrêt depuis plusieurs jours, approvisionnement irrégulier en eau courante et entretien défaillant des locaux : les conditions de travail et d’accueil dans cet immeuble de huit étages soulèvent de sérieuses interrogations.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – La modernité des infrastructures administratives ne suffit pas toujours à garantir un cadre de travail décent.

A la Troisième sphère ministérielle de Diamniadio, le bâtiment qui abrite le ministère de l’Emploi, de la formation professionnelle et technique fait face à plusieurs dysfonctionnements qui affectent le quotidien de ses occupants.

Premier problème, et non des moindres : l’ascenseur est hors service depuis quelques jours. Une situation particulièrement contraignante dans un immeuble de huit étages, où les déplacements entre les différents niveaux deviennent une véritable épreuve pour les agents, les visiteurs et les usagers. Pour les personnes âgées ou celles ayant des difficultés de mobilité, cette panne constitue une difficulté supplémentaire.

L’eau courante, une denrée rare

A cette panne s’ajoute une autre difficulté tout aussi préoccupante : l’accès à l’eau courante. Selon des informations recueillies auprès de sources proches du bâtiment, les ruptures d’approvisionnement sont récurrentes. Il arriverait même que les occupants passent une semaine entière sans disposer d’une seule goutte d’eau dans les robinets.

Une situation difficilement compatible avec les exigences minimales d’hygiène et de salubrité dans un bâtiment administratif accueillant quotidiennement des travailleurs et des visiteurs. L’absence prolongée d’eau courante pose notamment la question de l’entretien des sanitaires et des conditions d’accueil du public. Le tableau est également peu reluisant sur le plan de la propreté. L’entretien des locaux serait loin de répondre aux standards attendus dans une infrastructure administrative de cette envergure. Les prestations de nettoyage sont jugées insuffisantes, selon les fonctionnaires, avec un personnel qui manquerait de formation professionnelle et de matériel adapté pour assurer correctement cette mission.

Ces différents manquements interrogent sur le dispositif de maintenance, de gestion et d’entretien de cette infrastructure publique.

Comment un bâtiment administratif de huit étages peut-il fonctionner durablement avec un ascenseur immobilisé, un approvisionnement en eau aussi irrégulier et des prestations de nettoyage défaillantes ?

Au-delà des désagréments quotidiens pour les agents et les usagers, cette situation interpelle sur la nécessité d’une intervention rapide des services compétents. La qualité du service public passe aussi par des infrastructures fonctionnelles, propres et correctement entretenues.

Il appartient désormais aux autorités concernées de prendre la mesure de ces dysfonctionnements et d’y apporter des réponses urgentes.

latifmansaray@lequotidien.sn