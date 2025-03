Les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ont signé une convention pour former plus de 105 mille membres du personnel éducatif dans les métiers numériques et en Intelligence artificielle.Par Alioune Badara NDIAYE –

Quelque 105 mille membres du personnel de l’Education nationale vont bénéficier, cette année, de formations aux compétences numériques et à l’Intelligence artificielle. Ceci, dans le cadre d’une convention signée, jeudi à Diamniadio, entre le Men et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri). «L’objectif est de renforcer la qualité de l’enseignement en intégrant les Tic et I’Ia dans les pratiques pédagogiques, de moderniser la gestion scolaire et administrative en formant les personnels administratifs à l’utilisation des outils numériques et de l’Ia pour une gestion plus efficace des ressources et des processus, et d’assurer une transformation numérique du système éducatif sénégalais en alignant les pratiques et stratégies pédagogiques avec les objectifs de la Stratégie numérique pour l’éducation 2025-2029», a relevé le document de presse remis à l’occasion de la rencontre. 94 mille enseignants, des référents numériques et en Ia, ainsi que des directeurs d’établissement, inspecteurs, gestionnaires et autres sont ciblés par le programme qui va être piloté en ligne et tout au long de l’année par l’université numérique Cheikh Hamidou Kane. «L’e-learning, les plateformes d’enseignement à distance et l’utilisation de l’Ia permettent non seulement de réduire les inégalités d’accès à l’éducation, mais aussi de garantir une formation de qualité, qui s’adapte à l’évolution rapide des technologies et aux besoins spécifiques des apprenants», a indiqué Samuel Ouya, le Recteur de l’Un-Chk dont l’ambition est de devenir un acteur central dans le domaine de l’éducation numérique et de la formation continue en Afrique de l’Ouest. «Le New deal technologique, soutenu par le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique, et la Stratégie numérique pour l’éducation 2025-2029 constituent des éléments clés de notre vision pour l’avenir de l’éducation au Sénégal. Ce partenariat entre les deux ministères s’inscrit dans cette dynamique, pour préparer nos enseignants, nos administrateurs et tous les personnels éducatifs à répondre aux exigences d’un monde numérique en constante évolution», a noté le ministre Abdourahmane Diouf dans son allocution. «Au-delà de la simple transmission de compétences numériques, il s’agit d’une refonte en profondeur de la pédagogie, d’une réinvention des méthodes d’apprentissage et d’une mise à niveau systémique pour que l’école sénégalaise ne soit pas spectatrice du progrès, mais bien un levier de transformation», a indiqué de son côté Moustapha Guirassy, considérant le numérique com­me catalyseur d’innovation, plutôt qu’un outil de substitution aux méthodes traditionnelles.

abndiaye@lequotidien.sn