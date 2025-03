Dans le cadre de la Convention Etat-employeurs, le gouvernement a décidé d’enrôler plus de 3500 jeunes dans le marché de l’emploi. En outre, le patronat a demandé le toilettage de la convention qui date de 25 ans.

Par Alioune Badara NDIAYE – Le directeur de l’Emploi, Babacar Sy, a signé, jeudi, au nom de Abass Fall, Ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions (Mteri), des conventions de partenariat avec des représentants du patronat dans le cadre de la Convention nationale Etat-employeurs privés (Cnees). La rencontre, présidée par le Secrétaire général du Mteri, Abdoulaye Guèye, s’est tenue à la Sphère ministérielle Habib Thiam. «Cette année, on envisage d’enrôler 3500 jeunes dans le marché de l’emploi. C’est en fonction des prévisions budgétaires qui sont mises à notre disposition. On veut aussi faire en sorte que le maillage du territoire soit respecté, conformément à la Stratégie nationale de développement qui, en son Axe 2, parle d’équité sociale», a en effet relevé Babacar Sy. La signature des conventions traduit, selon Abdoulaye Guèye, la volonté de procéder, cette année, au renforcement des capacités, à l’amélioration de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement d’organisations professionnelles et à la démultiplication des séjours en entreprise pour les jeunes ciblés. M. Guèye a rappelé au menu des innovations, la mise sur pied d’une plateforme digitale pour faciliter l’accès à la convention à tous les jeunes diplômés et qualifiés à travers les différentes régions du pays. «C’est pour permettre à tout jeune qui se trouve dans le pays, d’avoir la possibilité d’accéder à la convention. On n’a plus besoin de se déplacer pour l’enrôlement qui peut se faire partout dans le pays», a-t-il dit, rappelant que ceci s’inscrit dans la volonté de l’Etat de territorialiser les politiques d’emploi. MM. Sy et Guèye, tout comme le représentant du Conseil national du patronat (Cnp) à la cérémonie, Malick Guèye, ont mis sur la table la nécessité d’une mise à jour de la convention pour plus d’attractivité. «La convention date de 25 ans, il est nécessaire de la mettre à jour parce que les choses ont évolué depuis lors», a posé le membre de l’organisation patronale, appelant aussi à la revalorisation de la contribution de l’Etat. Celle-ci est en effet de 5 milliards de francs cette année contre 10 milliards les deux dernières années. «Le Président Macky Sall avait annoncé la porter à 15 milliards sans jamais le faire. Même si on n’y arrive pas (15 milliards), qu’on reste à 10 milliards, parce que les attentes sont grandes», a souligné un autre membre du Cnp, assurant qu’il serait difficile d’atteindre les objectifs avec cette contribution de 5 milliards de l’Etat.

