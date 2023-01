Avec la mise en place du Statut national de l’étudiant entrepreneur (Snee), les responsables de l’enseignement supérieur veulent affiner davantage la formation dans les universités et instituts. C’est une façon de mettre sur le marché, une main d’œuvre déjà prête à l’emploi pour permettre l’édification du Sénégal de nos rêves.

Alioune Badara NDIAYE – Le Statut national de l’étudiant entrepreneur (Snee) a officiellement été lancé mardi à l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, en présence d’autorités de l’enseignement supérieur. Moussa Baldé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui a présidé la rencontre, s’est félicité d’avance d’une trouvaille qui va permettre aux étudiants de sortir des études avec un statut d’entrepreneur. «Le Programme Entreprendre de l’Agence universitaire de la Francophonie (Auf) arrive à point nommé, parce qu’il contribue positivement à nos efforts d’édification du Sénégal de nos rêves», a posé le Mesri dans son allocution de lancement. L’Auf, qui a permis la matérialisation de ce projet pour les universités du Sénégal, a fait cas, par la voie de son Recteur, Slim Khalbous, de bons points engrangés en Tunisie et au Maroc à travers ledit projet. Il s’agira ainsi de passer par cette direction pour des retombées importantes pour le Sénégal et d’autres pays dans le cadre d’une phase-pilote en Afrique subsaharienne. «Nous sommes fiers de participer au déploiement de sa phase-pilote au Sénégal, en même temps que son lancement dans sept autres pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, Haïti et Maurice», a noté Pr Baldé à ce sujet. Il a indiqué qu’une phase d’expérimentation du programme à l’Ucad à travers la mise en place d’un pôle-pilote de pré-incubation entrepreneuriale des étudiants. «L’intervention du Recteur Ahmadou Aly Mbaye montre que cette activité a pour but de préfigurer les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat des étudiants qui seront créées ou renforcées dans un futur proche, au sein des autres universités et établissements d’enseignement supérieur, tant publics que privés», a fait savoir le Mesri, se félicitant des premiers résultats acquis et qui laissent présager un impact positif sur l’employabilité et l’insertion de la cible estudiantine qui participe aux activités.

