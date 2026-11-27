Réunis au Cicad de Diamniadio dans le cadre de la 17e conférence du Ccmefp-Uemoa, experts et responsables régionaux planchent sur l’adaptation de la formation professionnelle aux mutations du marché du travail, notamment la digitalisation et l’Intelligence artificielle. Face à l’arrivée annuelle de 300 000 à 350 000 nouveaux demandeurs d’emploi dans l’espace communautaire, les participants cherchent des leviers concrets pour favoriser l’insertion durable des jeunes et des femmes.

Par Alioune Badara NDIAYE – De la formation à l’insertion durable : impact des compétences d’avenir et de la transformation des systèmes de formation professionnelle sur les jeunes et les femmes dans l’espace Uemoa. C’est autour de ce thème que se font les échanges à l’occasion de la 17ème conférence du Cadre de concertation des ministres en charge de l’Emploi dans l’espace Uemoa (Ccmefp-Uemoa) du 24 au 27 octobre. Mamadu Serifo Jakite, Commissaire chargé du Département du développement humain de la Commission de l’Uemoa, Amidou Bancé, Secrétaire permanent du Cadre de concertation, des experts membres de l’Uemoa et plusieurs autres invités ont pris part à la cérémonie d’ouverture au Cicad de Diamniadio. «Le Cadre de concertation des ministres en charge de l’Emploi dans la zone Uemoa demeure l’instrument essentiel de dialogue politique, de coordination régionale et d’orientation stratégique dans le domaine de l’emploi», a relevé M. Jakite, saluant les efforts déployés jusque-là par la plateforme. «Il ne s’agit pas seulement de former, mais il s’agit d’accompagner les jeunes dans l’insertion durable. Ces jeunes formés doivent acquérir d’abord une connaissance, mais peuvent accéder à l’emploi décent. L’emploi, l’employabilité et l’entreprenariat sont un enjeu de taille», a souligné Idrissa Samb, ministre de l’Emploi et de la formation technique et professionnelle. Il a aussi exhorté les experts à proposer des systèmes de formation plus flexibles, inclusifs et adaptés aux besoins des économies et qui tiennent compte des mutations du monde du travail, notamment celles liées à la digitalisation et à l’Intelligence artificielle. «Chaque année, dans nos marchés respectifs de travail, près de 300 à 350 mille demandeurs d’emploi y viennent. Donc les défis sont majeurs, mais avec une politique de formation concertée, avec un échange d’expériences des pays, l’Afrique en général, l’espace Uemoa en particulier, y verra son compte», a-t-il poursuivi, invitant les experts à proposer des systèmes de formation plus flexibles, inclusifs et adaptés aux besoins des économies. Il a également insisté sur le renforcement de la coopération régionale et la formulation de recommandations concrètes, orientées vers des résultats concrets. M. Samb s’est ainsi montré optimiste pour les recommandations attendues des travaux des experts qui, durant trois jours, se penchent sur la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente conférence (16e) pour déboucher sur un document à présenter à la session ministérielle. Le vendredi 27 novembre se tient en clôture de la conférence, la session ministérielle qui verra la présence des ministres chargés de l’Emploi des pays de l’Union ainsi que d’autres ministres invités en provenance d’une dizaine d’autres pays africains.

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