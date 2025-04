Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, 196 millions francs ont été mobilisés pour soutenir les enfants de 0 à 5 ans au niveau du District de Diamniadio polarisant les communes de Diamniadio, Bargny, Sendou, Yenne et Sébikotane. Par Alioune Badara NDIAYE –

Une nourriture de qualité pour les enfants de zéro à cinq ans dans le District de Diamniadio polarisant les communes de Diamniadio, Bargny, Sendou, Yenne et Sébikotane. Telle est l’ambition du projet Santé nutritionnelle initié par Medicos del mundo, en collaboration avec le District sanitaire, et lancé officiellement mercredi. «C’est un projet sur deux ans qui ambitionne de renforcer la capacité des personnels de santé, mais aussi des acteurs communautaires par des démonstrations culinaires et des sessions de sensibilisation et de renforcement au niveau de la population», a indiqué Dialy Dia, coordonnatrice du projet, lors de la cérémonie de lancement au Centre de santé de Diamniadio. Mme Dia a fait savoir que le projet, avec un budget de 300 mille euros (196 millions francs), se tient à la demande de la Direction régionale de la santé (Drs) de Dakar. «L’objectif, c’est qu’à l’issue des deux ans d’exécution, le partenaire local continue à œuvrer pour la santé nutritionnelle des enfants. On aura in fine un personnel bien renforcé en termes de santé nutritionnelle et aussi l’engagement des acteurs communautaires pour la pérennisation des impacts du projet à Diamniadio», a-t-elle dégagé en perspective. «Nous avons émis le souhait d’être accompagnés. La Drs a renforcé cette demande et l’association humanitaire Medicos del mundo s’est montrée favorable», a souligné Bouna Sall, médecin-chef du District sanitaire, revenant sur le processus. «Le partenaire va nous appuyer dans le renforcement de capacités des prestataires, des acteurs communautaires, notamment les badienou gox et les relais communautaires, mais aussi avec l’équipement des points de prestations», a-t-il noté, magnifiant le choix porté sur Diamniadio.

M. Sall a fait savoir que le district est composé de 2 centres et 14 postes de santé établis sur cinq communes, et s’est dit optimiste pour la mise en œuvre de l’ensemble des activités durant les deux ans. «La réussite du programme dépend de l’engagement des parties prenantes, notamment la mairie, les prestataires, les responsables du district et nous-mêmes autorités», a-t-il souligné, promettant son engagement pour un déroulement adéquat des activités du projet. «La spécificité, c’est qu’on vient aussi renforcer la Couverture sanitaire universelle», a aussi relevé la coordonnatrice du projet, assurant que dans ce cadre, les activités iront au-delà du district pour toucher d’autres zones du département.

abndiaye@lequotidien.sn