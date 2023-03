Lancés il y a trois ans, les travaux du Parc des technologiques numériques (Ptn) ont atteint un niveau d’exécution de plus de 85%. L’infrastructure devrait être livrée avant la fin de l’année, selon ses responsables.

Par Alioune Badara NDIAYE – Les travaux du Parc des technologies numériques (Ptn), lancés il y a trois années, ont atteint un niveau d’exécution de plus de 85% et l’infrastructure devrait être livrée avant la fin de l’année. Moulaye Gningue, responsable communication du Ptn, l’a fait savoir mercredi. «Le lancement a été fait le 30 décembre 2019 et l’état d’avancement des travaux est satisfaisant ; nous sommes entre 85 et 90% d’exécution», a dit M. Gningue s’exprimant à l’occasion d’une visite de l’infrastructure par le Réseau des journalistes en Tic. «Tout ce qui est gros-œuvre est terminé, on est sur le second œuvre et l’installation des équipements (…) Normalement on ne va pas sortir de 2023 pour la livraison», a noté le chargé de communication, faisant savoir que le rythme des travaux a été perturbé par les effets du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, ayant induit des incidences sur les coûts initiaux. «Il y avait des surcoûts avec la survenance de la pandémie du Covid 19 et la guerre en Ukraine, mais normalement on ne va pas sortir de 2023 pour la livraison», a-t-il dégagé en perspective. Les travaux dont il est question concernent la première phase du projet réalisée sur 12.5 hectares. «On a un data center certifié de tiers 3, trois tours Tic prêtes à l’emploi avec des bureaux équipés. Pour chaque plateau de bureaux, on a 500 mètres carrés, donc 1500 pour les 3. Chaque tour est sur 7 niveaux», a, entre autres, listé M. Gningue au nombre des installations concernant cette phase 1. «Les structures à venir au Ptn concernent l’écosystème numérique parce que le Ptn est une réponse aux préoccupations des acteurs de l’écosystème numérique. L’idée c’était d’avoir un cadre de travail propice qui va leur permettre de faire de la productivité, de la créativité et faire face à la révolution numérique», a-t-il noté comme vocations du Ptn financé à hauteur de 46 milliards francs Cfa.

