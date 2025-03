Les programmes de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et l’innovation ont permis au Sénégal de bénéficier de près de 13 milliards depuis 2014. Il s’agit notamment du programme Horizon 2020 et de l’actuel, Horizon Euro, déclenché en 2021. C’est ce qu’a fait savoir, mardi, Dr Abdourah­mane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui s’est exprimé à l’occasion de la 1ère édition du Forum national sur la recherche, organisée à l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. «L’ac­tuel programme Horizon euro succède ainsi au programme Horizon 2020. Lorsqu’on fait le cumul des deux programmes, le Sénégal a déjà reçu plus de 19 millions d’euros (12 mil­liards 463 mil­lions 183 mil­le francs Cfa) de financement», a relevé le Mesri, considérant la rencontre du jour comme un moment propice profitable pour démultiplier les chances de réaliser des projets de recherche porteurs. «Les ressources, notamment financières, se raréfient dans un contexte économique difficile. Le financement de la recherche est souvent relégué au second plan face aux urgences du pédagogique et des œuvres sociales. Les fonds internationaux consacrés ont largement contribué à financer la recherche au Sénégal (…) ils continueront à l’être», a dit Dr Diouf lors de son allocution à la cérémonie protocolaire pour ma­gnifier ce partenariat «ga­gnant-gagnant» entre le Sénégal et l’Ue. «Ce domaine est très prometteur en termes d’emplois pour la jeunesse du pays, puisqu’on sait bien que l’innovation et la recherche sont au cœur de nouvelles découvertes et de nombreuses opportunités pour répondre à des défis importants liés à la santé, à la sécurité alimentaire, au changement climatique», a souligné l’ambassadeur de l’Ue, Jean Marc Pisani. «Le Sénégal est un grand pays de recherche, d’innovation avec beaucoup de potentiel, et la réunion d’aujourd’hui vise à encourager encore plus l’implication sénégalaise à ce programme et de pouvoir échanger sur les priorités du gouvernement sénégalais parce qu’évidemment tous ces projets de recherche sont initiés par le Sénégal», a-t-il expliqué, assurant que l’Ue vient juste accompagner dans le cadre du partenariat. «C’est à nous d’établir la cartographie de nos besoins en matière d’innovation et cette cartographie va aller matcher naturellement les offres de formation et de financement données par l’Union européenne», a ainsi décliné le Mesri.

Une table ronde sur Recherche et innovation : place et impact de la coopération internationale dans le renforcement du système de recherche et innovation du Sénégal, ainsi que des présentations de la stratégie nationale de recherche et du Programme Horizon Europe ont été au menu du forum.

Un pavillon Sénégal au Salon de Genève sur les inventions

Pour une toute première, le Sénégal sera officiellement représenté au Salon international des inventions de Genève. Pour cette 50ème édition qui se tient du 3 au 13 avril, notre pays aura un pavillon à lui dédié, a annoncé le Mesri. «Le gouvernement du Sénégal va envoyer une équipe d’inventeurs au Salon des inventions de Genève qui est le premier Salon des inventions du monde», a dit Dr Diouf, indiquant que le dépouillement, après le dépôt des candidatures, est en cours. «Cela permettra de montrer à la face du monde ce que nous sommes capables de faire et nous permettra aussi d’identifier tous les grands inventeurs sénégalais, mais qui n’ont pas de brevets pour les monitorer», a-t-il assuré. Le ministre a rappelé que des Sénégalais participent souvent à ce salon, mais pour cette édition, le gouvernement a décidé de faire entrer le label sénégalais à ce prestigieux Salon.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn