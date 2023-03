Dans le cadre des mesures prises lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière, le renouvellement du parc automobile était au cœur du dispositif. Avec le lancement hier du bus «Yoonu Jamm», l’Etat entreprend la modernisation des transports interurbains.

Par Alioune Badara NDIAYE – Le Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement (Mittd) a présenté, jeudi au Centre des expositions de Diamniadio, un nouveau modèle de bus pour le transport des passagers dé­nommé Yoonu Jamm ; un véhicule disposant d’équipements modernes. «C’est un modèle d’un bus capacitaire de 60 places avec un soute à bagages de 6 m3, une climatisation et un dispositif Wifi», a indiqué Aubin Sagna, Secré­taire général du Mittd. «Ce type de véhicule est un modèle qui peut servir et nous attendons d’autres modèles de la part du secteur privé, des constructeurs, mais également de la part des transporteurs», a poursuivi M. Sagna, assurant que ceci s’inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile dans le secteur des transports. «A la réunion du 9 mars 2023, 23 mesures ont été arrêtées par le Conseil interministériel. L’une consistait à remplacer les véhicules de transport de marchandises, qui ont plus de 25 ans, et des véhicules de transport public de personnes, qui ont 20 ans», a-t-il rappelé. La qualité du service à offrir aux voyageurs, accessibilité physique, géographique et financière et enfin sécurité routière sont, pour le Sg, les trois piliers sur lesquels doit reposer le secteur. «Ce modèle de bus répond à cela. Il est destiné à remplacer les véhicules très âgés que nous trouvons sur les routes sénégalaises», a-t-il souligné. Sagna a réitéré le soutien de l’Etat pour accompagner les transporteurs afin d’acquérir Yoonu Jaam à un prix moins cher.

