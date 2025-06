Senefood, Senepack, Senagro et Bch (Beauté, cosmétique et hygiène) : quatre salons en un. Se tient en effet, du 19 au 21 juin au Centre des expositions de Diamniadio, la 12ème édition du Salon international de l’alimentation, de la transformation alimentaire, de l’emballage, combiné à la 3e édition du Salon international des machines, équipements et technologies agricoles. Mais pas que, car l’ameublement ainsi que le cosmétique ont eu droit aux stands. De quoi se réjouir le ministre Serigne Guèye Diop, qui a parlé d’une animation économique à perpétuer. «Nous avons vu que dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de l’ameublement, il y a des produits extrêmement innovants. Et cette animation économique, c’est ce dont nos pays ont besoin (…) Sans cette économie, sans ce commerce, sans cette industrie, on ne peut pas créer de la valeur, on ne peut pas créer du travail, on ne peut pas créer de la croissance», a relevé, jeudi, M. Diop, au terme de la visite des expositions. «Il y a plus d’entreprises turques, tunisiennes, françaises et sénégalaises. Et je souhaite que chaque année, le salon soit de plus en plus grand pour être le carrefour de l’animation économique», a poursuivi le ministre, assurant que ceci s’inscrit en droite ligne de la nouvelle politique industrielle du pays qui offre de réelles opportunités d’investissement pour le privé. «Il faut maintenant que le Sénégal soit un pays qui attire les industriels, qui fabrique ses propres produits», a relevé M. Diop. «C’est un salon qui parle d’agriculture, d’emballage, de transformation alimentaire, mais il y a aussi une partie pour les produits cosmétiques. Nous avons reçu autour de 150 entreprises internationales qui viennent d’une dizaine de pays», a noté Madibo Diop, co-organisateur du salon en partenariat avec le groupe turc Hage. «L’intérêt du salon, c’est de créer des ponts de relations entre le secteur privé sénégalais et africain et le secteur privé international», a-t-il aussi relevé. «Il s’agit évidemment d’un salon qui va booster le commerce bien évidemment, mais pas que. C’est aussi de pouvoir faire découvrir le potentiel du Sénégal pour que justement tous ces hommes d’affaires, femmes d’affaires qui sont ici puissent investir», a relevé, de son côté, l’ambassadrice de Turquie, Nur Sagman. En plus des expositions, se tiennent des séances de B2B, des cycles de conférences et panels avec des experts et professionnels en provenance d’une vingtaine de pays, autour des thèmes de la transformation agroalimentaire, des innovations technologiques et du développement industriel.

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn