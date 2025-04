Par Alioune Badara NDIAYE –

La plateforme «Yaay Jam­baar» va s’investir pour le succès de la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation (Nithé). Une convention a été scellée en ce sens, vendredi à la Sphère Habib Thiam, entre la plateforme regroupant des femmes et le Ministère de l’éducation nationale (Men). «En tant que réseau d’associations actives dans les 14 régions du Sénégal, vous portez une voix et une influence de proximité inestimables. Nous attendons de vous que vous deveniez les ambassadrices de la Nithé auprès des familles, des quartiers, des villages, dans chaque école et chaque espace communautaire», a souligné le ministre Moustapha Guirassy dans son allocution. «Votre mission consistera à impulser une dynamique de sensibilisation, de mobilisation sociale et d’adhésion collective à la restauration des valeurs à travers l’école», a-t-il poursuivi. «Pour accompagner cet engagement, le ministère mettra à votre disposition un appui technique solide et mobilisera les acteurs du niveau déconcentré pour créer une synergie territoriale efficace», leur a assuré M. Guirassy. Il a rappelé que le programme Nithé a pour ambition de réformer notre manière de concevoir l’éducation. «Il s’agit, d’une part, de repenser les savoirs pour mieux comprendre le monde dans un contexte de mutations rapides et complexes. D’autre part, il est impératif de renouveler nos modes de transmission en rendant l’enseignement plus vivant, plus enraciné et plus adapté aux réalités de nos enfants», a-t-il noté. «En scellant ce partenariat, nous nous approprions le programme Nithé (…) La plateforme compte s’investir à travers ses démembrements pour porter le programme partout», a assuré Dièye Guèye, coordonnatrice du Pôle éducation de «Yaay Jambaar». M. Guirassy a noté par ailleurs que le lancement officiel dudit partenariat se tiendra le 29 avril, lors d’une cérémonie au cours de laquelle de hautes personnalités vont être distinguées.

