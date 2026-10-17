A la suite de négociations intenses avec le gouvernement et la Direction générale, le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (Synpaas) a décidé de lever temporairement sa menace de grève. Les syndicalistes préviennent néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un «chèque en blanc». Après avoir obtenu des garanties du gouvernement sur les dettes d’Air Sénégal et les terrains de Mbour 4, le syndicat suspend son mouvement prévu ce jeudi, tout en promettant d’observer un suivi rigoureux.

Par Cheikh CAMARA – Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (Synpaas) opérant à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) a officiellement annoncé, lors d’un point de presse tenu ce jour à Diass, la suspension de son mot d’ordre de grève qui devait débuter ce jeudi 15 octobre 2026 à minuit.

Selon son Secrétaire général, Serigne Moustapha Gaye dit «Mara», cette décision fait suite à une série de concertations avec les autorités : d’abord avec le Directeur général de Las, puis avec celui de l’Aibd, suivies de deux rencontres au Ministère des transports (Mitta) et, enfin, d’une ultime réunion avec le ministre de la Fonction publique et du travail, conduite sur instruction du directeur de Cabinet du président de la République. A l’issue de ces échanges, plusieurs engagements fermes ont été pris par les autorités, notamment la signature d’un protocole d’apurement des dettes d’Air Sénégal envers Las et les autres structures de la plateforme, ainsi que la mainlevée sur les terrains de Mbour 4.

Selon M. Gaye, cette suspension prend effet immédiatement. Il invite, par conséquent, l’ensemble du personnel et les membres du Synpaas à renoncer à toute perturbation des vols d’Air Sénégal. Le Synpaas a tenu à remercier l’intersyndicale pour son soutien indéfectible et a salué la mobilisation, la solidarité et la détermination remarquables des travailleurs. «Nous restons vigilants quant au respect des engagements pris par les ministres», avertit toutefois Serigne Moustapha Gaye, assurant qu’un suivi rigoureux sera opéré. Rappelant que «la lutte continue», le Synpaas précise que cette suspension n’est nullement un «chèque en blanc» : en cas de non-respect des promesses faites, le syndicat se réserve le droit de réactiver son plan d’actions.

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