Le prévenu O. Seck va repasser devant le juge des flagrants délits à cause de l’absence de la partie civile lors de la première audience. Le prévenu est attrait devant la barre par le nouveau maire de Diass, Cheikh T. Diouf, dont il a imité la signature pour obtenir des documents administratifs et plusieurs autres personnes à qui il avait vendu des parcelles appartenant à autrui.

L’affaire avait défrayé la chronique à Diass. Des personnes mal intentionnées avaient utilisé la signature du défunt maire Aliou Samba Ciss et de celle de l’actuel édile de la localité, Cheikh Tidiane Diouf, pour obtenir des documents administratifs. Le coup a été déjoué par le sous-préfet de Sindia à travers une enquête de la gendarmerie qui commence à livrer tous ses secrets.

D’ailleurs, les pandores ont finalement mis la main sur O. Seck, suite à l’enquête de la gendarmerie sur ces personnes malintentionnées qui flairent un business dans l’assiette foncière de cette commune. Pris en flagrant délit, Seck a été présenté au procureur près le Tribunal de grande instance de Mbour. Il est poursuivi pour les délits de «faux et usage de faux sur des documents administratifs et escroquerie». Le présumé délinquant, qui était à la barre du Tribunal des flagrants délits de Mbour, attrait devant la justice par Cheikh Tidiane Diouf, maire de Diass, Mme Angèle Niane et consorts devra repasser pour être jugé, car la partie civile n’était pas présente.

Le pot aux roses a été découvert suite à la vente de 4 parcelles de terrains à 500 mille francs à Mme Angèle Niane, sur la base de faux documents administratifs de la mairie de Diass par O. Seck. Pour mieux convaincre sa cliente, il a remis à cette dernière de faux actes administratifs sur 8 parcelles dans l’assiette foncière de ladite commune. La famille, sentant que les terrains étaient à un prix abordables, n’a pas hésité par le biais de Clément Niane d’acheter 2 parcelles pour une valeur de 800 mille francs Cfa.

O. Seck ne s’arrêtera pas en si bon chemin, car il va vendre encore un terrain à la dame Céline Niane à 300 mille francs Cfa et une parcelle à Mme Marthe Daba Niane à 150 mille francs Cfa. L’appétit venant en mangeant, il a clôturé son «joli» business avec la vente de 4 parcelles à Angèle Niane pour la somme de 500 mille francs Cfa en juillet dernier. Une vente de trop qui a fini de démasquer le véreux courtier. La dame Angèle Niane, qui croyait avoir fait un bon investissement, a voulu avoir une approbation sur ces quatre parcelles. Ainsi, elle s’est rendue auprès de la sous-préfecture de Sindia le 11 février dernier. Elle a failli tomber en syncope lorsque le maître des lieux lui a notifié que le cachet apposé sur l’acte et la signature ne sont pas authentiques.

Comme une traînée de poudre, l’édile de Diass sera vite saisi et a confirmé les propos du sous-préfet de Sindia en assurant que le cachet et la signature n’étaient pas les siens.

Pour alpaguer le mis en cause, un traquenard sera mis en place et c’est la famille Niane qui a appelé O. Seck pour lui demander de leur vendre d’autres parcelles. Croyant qu’il allait se remplir les poches, il a été arrêté par la gendarmerie de Popenguine. Pris la main dans le sac, il a reconnu les faits, mais a précisé face aux enquêteurs que les terrains qu’il avait vendus à la famille Niane appartiennent à son ami O. Ciss. Il soutient que c’est ce dernier qui lui remettait ces faux documents. Mais le hic, c’est que O. Ciss, qui habite aux Parcelles Assainies de Dakar, est depuis lors introuvable.

Cette affaire, qui a atterri devant le Tribunal des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Mbour, n’a pas été finalement jugée parce que la partie civile n’était pas présente à cette audience.

Cette pratique est devenue monnaie courante dans certaines communes du département de Mbour.