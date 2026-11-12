Rien ne va plus entre la Direction générale de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa) et les partenaires sociaux. Réunis en point de presse conjoint hier, le Spas et le Sudtras ont vivement dénoncé les retards de salaires récurrents, la suppression unilatérale d’avantages sociaux et la précarisation des agents. Entre menaces de paralysie et appels à l’intervention de l’Etat, le climat social atteint un point de rupture.

Par Justin GOMIS – Ça sent le roussi entre les agents de l’Aibd Sa et leur Direction générale. Depuis l’installation de la nouvelle équipe dirigeante, «le climat social laisse fortement à désirer», ont dénoncé hier les syndicalistes lors d’un point de presse conjoint mené par le Syndicat des personnels des aéroports du Sénégal (Spas) et le Syndicat unitaire et démocratique des travailleurs des aéroports du Sénégal (Sudtras). Selon les intervenants, le personnel de l’aéroport traverse aujourd’hui une passe particulièrement difficile, marquée par des retards de salaires récurrents, la suppression unilatérale de plusieurs acquis sociaux au mépris des décisions du Conseil d’administration, ainsi que de profondes disparités de traitement entre agents.

Deux ans de sacrifices et un ras-le-bol généralisé

Après deux années d’efforts et de concessions, les travailleurs affirment avoir atteint la limite de leur patience. «Nous avons avalé nos rancœurs. On nous avait vendu une volonté de sauver l’Aibd. En travailleurs responsables, nous avons consenti à tous les sacrifices pour préserver la viabilité de notre outil de travail. Mais aujourd’hui, après deux ans de douloureux sacrifices, la lassitude a fait place à une révolte légitime. Nous sommes envahis par un sentiment de profond déclassement et de précarisation rampante que plus rien ne peut justifier. Le retard insupportable et récurrent du paiement de nos salaires est une violation flagrante des délais fixés par le Code du travail», a martelé Ass Malick Ndoye, Secrétaire général du Sudtras. Pour le leader syndical, ce manquement est d’autant plus grave qu’il survient dans un secteur ultra-sensible comme l’aéronautique : «Ces retards s’invitent cruellement dans les foyers des travailleurs, provoquant de graves dislocations qui menacent l’existence même de la cellule familiale. Ces dysfonctionnements, qui ressemblent à une incurie caractérisée, ont déjà gâché les fêtes de Noël pour nos camarades chrétiens et la Tabaski pour certains camarades musulmans. L’Aibd doit impérativement retrouver son autonomie financière.» Déter-minés à sortir de l’impasse, les syndicats demandent instamment à l’Etat d’accompagner le redressement financier de l’entreprise en libérant ses principales sources de revenus actuellement gagées auprès des banques, et en lui rétrocédant l’intégralité du patrimoine légué par l’ancienne Agence des aéroports du Sénégal (ex-Ades). «L’Etat du Sénégal, au nom de la rupture prônée, doit aider l’Aibd afin qu’elle entre pleinement en possession de l’immense patrimoine légué par l’ex-Ades, aujourd’hui dispersé et détenu de manière indue. Ayant hérité du passif, il est légitime que nous récupérions également l’actif, cela va de soi», a insisté M. Ndoye, rappelant que ces biens constituent l’identité, le cœur de métier et le droit des travailleurs.

Des exigences fermes sur les conditions de travail

Sur la plateforme revendicative, l’intersyndicale se veut intransigeante. Les syndicalistes exigent la restitution intégrale ou le rétablissement progressif des acquis sociaux confisqués, ainsi que l’application stricte du principe «à travail égal, salaire égal» pour assainir une atmosphère de travail alourdie par des disparités salariales jugées injustifiables.

Par ailleurs, ils réclament le retour immédiat des commissions paritaires d’avancement pour mettre fin à des blocages de carrière d’une décennie, ainsi que la mise en place d’un cadre permanent de concertation.

«Les partenaires sociaux ne doivent plus être des spectateurs ostracisés et impuissants, mais des acteurs clés jouant pleinement leur rôle de courroie de transmission indispensable entre la direction générale et les travailleurs», a ajouté le Secrétaire général du Sudtras. Enfin, tout en encourageant la Direction générale à poursuivre la transformation d’emplois pour combler le déficit de personnel dans les métiers purement aéronautiques, Ass Malick Ndoye a rappelé qu’une «transformation d’emplois sans avancement ni motivation financière n’intéressera grand monde». L’intersyndicale a conclu en plaidant pour la reprise urgente des travaux des aéroports régionaux, leur réouverture effective, ainsi que le transfert de l’exploitation commerciale de l’aéroport Léopold Sédar Senghor au portefeuille de l’Aibd.

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