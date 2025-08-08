Le ministre de l’Environnement et de la transition écologique a constaté, avec regret, la forte érosion côtière au niveau du littoral de Diembéring. Daouda Ngom a fait ce constat dans le cadre de la Campagne de reboisement 2025 qui l’a mené au niveau de cette plage. Par Khady SONKO –

Après la forêt classée de Tendouck où il a planté des pare-feux mercredi, le ministre de l’Environnement et de la transition écologique s’est rendu hier au niveau du littoral de Diembéring, où il a planté des filaos dans le cadre de la campagne écologique initiée pour la Campagne de reboisement 2025. En effet, il est observé une forte érosion côtière au niveau du littoral de Diembéring. «On a l’impression que le littoral est un cimetière de filaos. Parce que la bande de filaos qui protégeait un peu le continent a été dévastée par les vagues», a regretté le ministre de l’Envi­ronnement et de la transition écologique.

Daouda Ngom a été, cependant, heureux de voir que dans le cadre de ce camp, avec l’appui du projet Consolidation et étude des données et actions territoriales (Cedat), des technologies douces de lutte contre l’érosion côtière sont utilisées, notamment l’usage des épimaltés avec des matériaux locaux, avec la contribution des communautés locales. Pour lui, cela montre l’engagement de ces communautés pour la préservation de notre environnement. Ainsi a-t-il fortement encouragé ce genre d’initiative. «On ne doit pas tout attendre de l’Etat. S’il y a des communautés qui prennent des initiatives avec l’accompagnement des Ong, des projets comme le projet Cedat, nous ne pouvons que les encourager et leur dire que l’Etat fera tout pour les accompagner afin d’avoir des résultats dans la lutte contre l’érosion côtière», a déclaré M. Ngom.

L’une des innovations de la Campagne de reboisement 2025 est le challenge lancé le 2 août dernier par le chef de l’Etat dans la forêt classée de Mbao, à savoir planter un million d’arbres en 48 heures. «Nous avons atteint notre objectif d’1 million d’arbres plantés en 48 heures. Cela, en tenant compte seulement des inscriptions sur notre plateforme Arborama. Toutes les informations n’ont pas été remontées. Il y a des initiatives de reboisement qui n’ont pas été remontées», a informé le ministre de l’Environ­nement. Il demande aux auteurs de ces initiatives de s’inscrire sur la plateforme Arborama pour enregistrer et mettre des photos de leurs initiatives de reboisement.

Daouda Ngom encourage le Conseil régional de Ziguinchor et invite les autres conseils régionaux à suivre l’exemple de Ziguinchor, et organiser régulièrement des camps de reboisement.

En effet, la 6e année du Camp de reboisement des jeunes de la justice climatique de Diem­béring suit son cours. Lancé lundi dernier, son objectif est de planter 10 mille filaos et 15 mille arbres niaouli pour protéger les côtes de Diem­béring victimes d’érosion, ainsi que les terres cultivables, les campements. «C’est notre participation à la lutte contre l’érosion côtière par les me­sures douces. 50 jeunes de la Casamance, de la Guinée-Bissau, mais aussi des étrangers venus de la France et de la Suisse participent au camp qui prend fin dimanche prochain», a expliqué Ma­madou Talibé Diallo. Selon le président du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, ce camp dure une semaine.

Des filaos mis en terre par le camp commencent à grandir. «Nous sommes satisfaits. C’est pourquoi de temps en temps, nous venons faire le suivi et planter de nouveaux arbres pour étoffer et garantir l’avenir. Car c’est l’arbre qui garantit la vie», a dit Talibé Diallo, qui invite la jeunesse sénégalaise à s’inspirer de leur initiative. «L’année prochaine, nous allons attaquer le regarnissage dans les forêts classées casamançaises qui sont agressées», fait-il savoir.

