Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire opposant l’ancien Secrétaire général du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye, ainsi que François Ndiaye, au maire de Palmarin, Mame Singui Sarr, et à plusieurs autres prévenus. Reconnu coupable d’injures publiques et de diffamation, l’édile a été condamné à deux mois de prison avec sursis, à une amende ferme de 50 000 F Cfa, et à des réparations civiles assorties de l’exécution provisoire.

Par Justin GOMIS – Statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle, le Tribunal correctionnel de Dakar a prononcé plusieurs condamnations pour injures publiques et diffamation au préjudice de Maxime Jean Simon Ndiaye. Parmi les personnes reconnues coupables figurent notamment le maire de Palmarin, Mame Singui Sarr (jugé par défaut), Souleymane Fall, Djily Mbaye dit Djily Mbayang, Mbemba Dramé, Ibrahima Sall, Mbissine Tine, ainsi que Ndèye Maty Diagne de Dakaractu (par défaut réputé contradictoire) et Ousmane Cissé (également par défaut réputé contradictoire).

Pour la répression des faits retenus, le tribunal a condamné chacun des prévenus à une peine de deux (2) mois d’emprisonnement assortis du sursis et à une amende ferme de 50 000 F Cfa, en application notamment des articles 248, 258, 261, 262, 45, 46, 270 et 272 du Code pénal, ainsi que des articles 618 et 451 du Code de procédure pénale.

La juridiction a également ordonné la publication du dispositif du jugement, aux frais des condamnés, pendant une journée dans plusieurs médias : les quotidiens L’Observateur et Le Soleil, les sites d’information et médias en ligne Seneweb, Sénégal 7, Buur News, Rewmi TV, Sans Limites et Dakaractu.

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Maxime Jean Simon Ndiaye et lui a alloué 5 000 000 F en réparation de l’ensemble de ses préjudices confondus. Les sociétés Dakaractu Sarl, Buur Groupe, Promo Consulting Group, Groupe Sans Limites (Gsl), Seneweb Sarl et Mame Singui Sarr ont été condamnées solidairement à lui verser cette somme, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par ailleurs, dans sa décision, le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de François Ndiaye, condamnant Mame Singui Sarr et le Groupe Promo Consulting à lui payer chacun 5 000 000 F de dommages et intérêts, toujours sous le bénéfice de l’exécution provisoire, tout en mettant les dépens à la charge des prévenus.

Cette condamnation intervient après des accusations de spoliation financière portées par Mame Singui Sarr contre François Ndiaye, des allégations vivement contestées par la famille de Maxime Jean Simon Ndiaye qui avait choisi de saisir la justice pour rétablir son honneur.

Le dossier s’inscrit également dans le prolongement d’un précédent volet judiciaire en juin dernier, au cours duquel le maire de Palmarin avait déjà été reconnu coupable de diffamation et d’injures publiques, tandis que les journalistes Mbemba Dramé et Assane Samb avaient été condamnés pour complicité à trois mois d’emprisonnement assortis du sursis.

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