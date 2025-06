A partir du 24 juin 2025, plusieurs vols d’Air Sénégal risquent d’être annulés à cause d’un litige commercial opposant la compagnie nationale au fonds d’investissement américain Carlyle aviation, son partenaire depuis plus de six ans. Air Sénégal, comme la plupart des compagnies aériennes régionales, utilise des contrats de leasing opérationnel, qui permettent d’éviter les lourds investissements initiaux nécessaires à l’achat d’avions. Sans accord, le pavillon national verra ses 4 avions cloués au sol au plus tard le 24 juin, à cause du refus du fonds américain de fournir à Air Sénégal les procurations nécessaires permettant les formalités de renouvellement des certificats d’immatriculation provisoire des deux A319 et des deux A321.

Par Bocar SAKHO – Air Sénégal, qui a fêté en grande pompe, ce 7 juin, son 7ème anniversaire, vole en pleine zone de turbulence. A partir du 24 juin, le pavillon national sera contraint d’annuler plusieurs vols à cause d’un litige de longue date avec le fonds d’investissement américain Carlyle aviation. Liées par un contrat de location d’avions depuis 6 ans, les deux parties se retrouvent dans un différend commercial, qui vire au bras de fer à cause des créances, pas encore totalement réglées, et un rachat. Ce qui aurait provoqué des surcoûts inattendus pour la compagnie nationale, qui tente de se relancer depuis plusieurs mois avec l’organisation même d’un Conseil interministériel tenu il y a quelques semaines.

4 avions cloués au sol le 24 juin…

Le fonds américain reproche à Air Sénégal la non-restitution d’un A319 (6V-Ama) dont le contrat a expiré en octobre 2024. D’après un mémorandum interne daté du 5 juin 2025, les faits y relatés montrent une issue de secours totalement fermée. Car Carlyle assure que sa partenaire devait acquérir cet appareil «dans le cadre d’un accord négocié depuis octobre». Elle a par conséquent majoré le loyer du même avion à +25 % pendant un mois, puis à +100% dès le 25 novembre 2024. Pour Air Sénégal, Carlyle avait pourtant admis tacitement la non-restitution de l’appareil en se basant sur les discussions d’achat, qui étaient en cours. Ce n’est pas tout : elle a mis sur la table deux nouveaux pris d’achat, à savoir 54 millions de dollars, bien au-dessus des 32 millions initiaux pour les deux A319. Ces coûts constituaient un package intégral avec l’inclusion des coûts techniques de restitution et un ticket de sortie anticipée pour chaque A321.

Cette nouvelle constitue une douche froide pour Air Sénégal, qui devrait supporter un surcoût de 22 millions de dollars ajoutés aux 10 millions de dollars de réserves de maintenance que Carlyle exige d’abandonner.

Gel des comptes d’Air Sénégal

Sans accord, ces appareils vont être cloués au sol, selon une exigence de Carlyle aviation, et perturberait les plans de vol de la compagnie contrainte depuis plusieurs mois à supprimer certaines lignes. Car l’entreprise américaine a refusé de fournir à Air Sénégal les procurations nécessaires permettant les formalités de renouvellement des certificats d’immatriculation provisoire des deux A319 et des deux A321.

Il faut rappeler qu’Air Sénégal avait déjà réglé une facture impayée de près de 9, 5 millions de dollars en septembre 2024, qui avait entre-temps aussi des notices de résiliation en août 2024, suivies d’une assignation en Justice. Plus tard, elle avait exprimé son intention de racheter les deux A319 pour 32 millions de dollars, avant que les termes de l’accord initial ne soient modifiés par son partenaire.

Il faut aussi noter que les comptes de la société sont saisis depuis le 2 avril par décision du juge du Tribunal de commerce de Dakar pour le paiement à Carlyle de la somme de 3 milliards 553 millions 337 mille 800 F Cfa contre une dette qui serait de 454 millions F. Sans oublier d’autres procédures judiciaires pendantes au niveau de différentes juridictions.

