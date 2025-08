Statuant sur le différend qui oppose la compagnie national Air Sénégal au fonds d’investissement américain Carlyle, le Tribunal de commerce de Dakar a rétabli la compagnie sénégalaise dans ses droits.Par Mame Woury THIOUBOU –

Air Sénégal vient de remporter une manche décisive dans le différend qui l’oppose à Carlyle. Ce 31 juillet, le Tribunal de commerce de Dakar a rendu un verdict favorable à la compagnie sénégalaise. «Dans le cadre de son différend avec le loueur d’avions Carlyle Aviation, la compagnie nationale a engagé les voies légales appropriées, qui ont abouti à une décision de Justice en sa faveur. Le Tribunal de commerce de Dakar a rendu son délibéré, le 30 juillet, dans l’affaire opposant Air Sénégal Sa à Iata (Association du transport aérien international), ainsi qu’aux sociétés Aergen Aircraft Twenty Limited, Sasof III (A2) Aviation Ireland Dac et Calf (A2)», informe la compagnie. «Air Sénégal Sa se félicite de cette décision qui rétablit ses droits et conforte sa position dans ce litige», salue la compagnie dans son communiqué de presse. Air Sénégal, qui se réjouit de cette «victoire significative», indique dans le même document que le Tribunal a prononcé la nullité des saisies effectuées les 14 avril et 1er juillet derniers. «Par conséquent, le juge a ordonné à l’Iata, la mainlevée immédiate des saisies opérées sur les ventes des billets de la compagnie nationale, sous astreinte de payer à Air Sénégal 5 millions de francs Cfa par jour de retard.» Selon Air Sénégal, cette mesure vise à garantir l’exécution rapide de la décision et permettre à Air Sénégal de recouvrer pleinement ses fonds. En outre, les sociétés Aergen Aircraft Twenty Limited, Sasof III (A2) Aviation Ireland Dac et Calf (A2) «ont été condamnées aux dépens, confirmant la validité des arguments présentés par Air Sénégal au cours de cette procédure».

Liée par un contrat avec le fonds d’investissement américain Carlyle Aviation, Air Sénégal a frôlé le pire en voyant ses appareils menacés d’être cloués au sol suite à l’action intentée par le fonds d’investissement. Carlyle reproche à Air Sénégal la non-restitution d’un A319 (6V-Ama) dont le contrat a expiré en octobre 2024. Un mémorandum interne daté du 5 juin 2025 renseigne que Carlyle estime qu’Air Sénégal devait acquérir cet appareil «dans le cadre d’un accord négocié depuis octobre. Elle a par conséquent majoré le loyer du même avion à +25 % pendant un mois, puis à +100% dès le 25 novembre 2024».

Après six ans de litiges, la juridiction sénégalaise d’arbitrage a donc tranché en faveur de la compagnie aérienne sénégalaise. Malgré une flotte de 6 appareils qui lui permettent de desservir 12 destinations au total, la compagnie aérienne est toujours sous perfusion. Mais cette victoire remportée face aux Américains reste une lueur d’espoir dans ce nuage de problèmes.

