Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, a lancé hier la plateforme Source Sénégal dont l’objectif est d’offrir aux autorités contractantes, la possibilité de mener l’ensemble de la procédure de passation d’un contrat de Partenariat public-privé (Ppp) de manière digitalisée.Par Dialigué FAYE –

La plateforme internationale Source Sénégal va être déployée. Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération a procédé hier à son lancement, afin d’offrir aux autorités contractantes la possibilité de mener l’ensemble de la procédure de passation d’un contrat de Partenariat public-privé (Ppp) de manière digitalisée. Cela, en partenariat avec la Coopération technique allemande, la Giz.

«Source Ppp Sénégal apporte des avancées majeures et s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en offrant une plateforme digitale répondant aux exigences de rapidité, de conformité et d’efficacité avec une accessibilité nationale, assurant une diffusion homogène des appels à projets et des contrats Ppp ; un processus entièrement digitalisé, de la préparation à la signature, pour réduire les délais et les coûts administratifs ; une conformité avec les meilleures pratiques, les standards internationaux, et la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de Ppp», explique le ministre Abdourahmane Sarr.

«4370 milliards mobilisables sur la période 2025-2029»

Il rappelle que «le Sénégal a fait des partenariats public-privé un levier-clé dans la stratégie de mobilisation du financement de l’Agenda national de transformation «Sénégal 2050» et de la Stratégie nationale de développement, avec une prévision de 4370 milliards de francs Cfa mobilisables sur la période 2025-2029». En structurant juridiquement, techniquement et financièrement chaque projet selon les meilleures normes, assure M. Sarr, «Source Ppp Sénégal renforce notre capacité à attirer des investissements fiables et durables». Il profite ainsi de l’occasion pour lancer un vibrant appel à l’ensemble des ministères, sociétés nationales, agences d’exécution à s’approprier la plateforme et à l’intégrer dans leurs processus internes. Car, soutient Sarr, leur «engagement collectif garantira la réussite de cette transformation numérique, permettant ainsi de mobiliser plus efficacement le secteur privé et de concrétiser la vision stratégique du chef de l’Etat en matière d’infrastructures durables et inclusives».

D’après l’Unité nationale d’appui aux Ppp (Unappp), 63 pays dont 7 africains, sont déjà engagés dans cette initiative, avec plus de 2900 projets publiés.

Ainsi, indique le coordonnateur de l’Unappp, la mise en place de cette plateforme arrive à point nommé. Selon Baba Malick Bâ, «elle coïncide avec la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques publiques, notamment l’Agenda national de transformation, qui place les Ppp au cœur de la stratégie de mobilisation des financements des projets, en partenariat avec le secteur privé… La réalisation de cet objectif suppose une simplification des procédures et une efficacité opérationnelle couvrant tout le processus du cycle de vie des projets de Ppp. Ce à quoi contribue Source Ppp Sénégal, qui va offrir aux acteurs de l’écosystème des Ppp plusieurs opportunités en termes de confort du secteur privé sur la qualité de préparation des projets, de visibilité des projets publics sur le marché national et international, de simplification de l’usage des Ppp, d’efficacité des processus de mise en œuvre des projets de Ppp».

L’Unappp se dit ainsi «mobilisée pour faire de Source Ppp Sénégal, en collaboration avec toutes les parties prenantes, un outil efficace pour accompagner l’identification, la préparation et la structuration, la passation et le suivi de l’exécution de projets Ppp de qualité, alignés avec les orientations stratégiques de la Vision 2050 et en conformité avec la réglementation applicable».

dialigue@lequotidien.sn