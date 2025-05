Pour une mine responsable, Eramet Grande Côte a jugé nécessaire de renforcer son engagement à travers le lancement d’une plateforme d’accès à l’information dédiée aux parties prenantes.Par Cheikh CAMARA –

En tant qu’entreprise minière responsable, Eramet Grande Côte franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son engagement Act for positive mining avec la mise à disposition d’une plateforme d’accès à l’information à destination de l’ensemble de ses parties prenantes.

Une plateforme innovante qui, conçue dans un esprit de transparence, de dialogue et d’amélioration continue, permet de mettre à disposition toutes les informations pertinentes concernant les activités de l’entreprise, ses impacts et ses engagements. Elle s’inscrit pleinement dans la volonté d’Eramet Grande Côte de respecter les standards internationaux les plus exigeants en matière de droits humains, d’éthique, de santé et sûreté, de gouvernance financière, de protection de l’environnement et de développement économique régional. «Notre ambition est claire : créer un impact positif durable dans les territoires où nous opérons, en limitant nos impacts négatifs et en favorisant un dialogue actif avec toutes nos parties prenantes», a déclaré le Directeur général d’Eramet Grande Côte. La plateforme propose un accès libre à une série de documents essentiels dont notamment l’«Etude d’impact environnemental et social» ; le «plan de gestion environnemental et social» ; les «plans de réhabilitation et de préservation de la biodiversité» ; le «programme de déplacement involontaire des populations» ; les «programmes de santé et sécurité communautaires» ; les «contributions positives et les achats locaux» ; les «plans de gestion de l’eau» ; les «engagements en matière de droits humains» ; le «plan d’Engagement des parties prenantes» ; le «mécanisme de gestion des plaintes».

En plus de cette plateforme, il est également possible de consulter ou disposer, sur demande, de la documentation au niveau des deux bureaux d’information à la communauté sis à Lompoul/mer et au Camp de la mine de Diogo. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif et inclusif qui vise à associer durablement les communautés, autorités locales, Ong et autres acteurs-clés au développement harmonieux du projet.

Eramet Grande Côte réaffirme ainsi son positionnement en tant qu’acteur industriel responsable, ancré dans les réalités locales et résolument tourné vers un futur plus durable.

cheikh.camara@lequotidien.sn