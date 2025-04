On a souvent envie d’être positif sur la manière dont les affaires du pays sont conduites. Malheureusement, chaque sortie publique de nos dirigeants est une nouvelle leçon dans la manière de ne pas faire les choses. On a ainsi entendu le président de la République, devant des journalistes, défendre la théorie d’un Super-Premier ministre, coiffant des ministres et directeurs généraux très forts. Le but étant de lui permettre de n’avoir rien à faire. A croire qu’il n’a pas été briefé avant son élection. La Constitution du Sénégal n’est pas conçue pour des «rois fainéants». L’hyper-présidentialisme ne rime pas avec la fainéantise. S’il ne veut rien faire, qu’il démissionne !

Par Sucré-Salé