A Diourbel, une forte mobilisation des acteurs de la communauté éducative a marqué le coup d’envoi de la campagne nationale de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, les abus sexuels, le harcèlement et les violences numériques. Une initiative qui ambitionne de briser le silence et de faire de l’école un espace sûr, inclusif et protecteur pour tous les enfants.

Par Badé SECK – La lutte contre les violences en milieu scolaire prend une nouvelle dimension à Diourbel. Autorités administratives et éducatives, enseignants, élèves et acteurs communautaires se sont mobilisés autour de la campagne nationale de sensibilisation contre les Violences basées sur le genre (Vbg), les exploitations et abus sexuels, le harcèlement et les violences numériques. Le coup d’envoi de cette initiative a été donné par l’adjoint au Gouverneur de la région.

A travers cette mobilisation, le ministère de l’Education nationale, selon Anna Sow, coordonnatrice de la Cellule genre et équité, entend faire de l’école un environnement sûr et protecteur, où chaque enfant peut apprendre et s’épanouir à l’abri de toute forme de violence. Sur le terrain, la caravane de sensibilisation a sillonné plusieurs artères de la ville de Diourbel. Elle a également fait escale dans des écoles, des établissements scolaires et des daaras. Ces différentes étapes ont permis aux autorités d’aller à la rencontre des apprenants, d’échanger avec eux et de les sensibiliser sur les comportements à risque ainsi que sur les moyens de prévenir et de dénoncer les violences. «Nous voulons un environnement sûr, un environnement sécurisé pour pouvoir maintenir les filles et les garçons à l’école, pour pouvoir parler de leur épanouissement scolaire et de leur réussite», a indiqué Anna Sow. Pour elle, l’environnement scolaire ne se limite pas seulement à l’intérieur de l’école, c’est sur le chemin de l’école, mais c’est aussi dans la société, surtout avec les violences sur les réseaux sociaux. A chaque arrêt de la caravane, Mme Sow a porté son intervention également sur la nécessité pour les parents de déclarer leurs enfants à l’état civil dès la naissance.

La dernière étape de la caravane s’est déroulée à l’inspection d’Académie de Diourbel. A cette occasion, Aboubacry Sadikh Niang, chef de la circonscription éducative, a invité les élèves à rompre avec la loi du silence. Il les a exhortés à dénoncer les abus et à signaler toutes les formes de violences dont ils pourraient être victimes ou témoins. Un appel qui met en évidence le rôle des apprenants dans la construction d’un environnement scolaire respectueux des droits et de la dignité de chacun.

Après Diourbel, la Cellule genre et équité du ministère de l’Education nationale poursuivra le déploiement de cette campagne dans les inspections d’Académie du Sénégal jusqu’au 30 novembre 2026. Foras, panels, caravanes scolaires, dialogues communautaires et activités éducatives sont notamment prévus pour adapter la sensibilisation aux réalités locales. Au-delà de la mobilisation ponctuelle, l’enjeu est d’installer durablement une culture de prévention, de vigilance et de responsabilité collective afin que l’école demeure un lieu d’apprentissage, de protection et d’épanouissement pour tous les enfants.

bseck@lequotidien.sn