Alioune Tine veut que le Président Bassirou Diomaye Faye fasse rayonner le Sénégal au-delà de nos frontières. Cela passe par aller à la rencontre des autres présidents à travers des voyages, non sans manquer de saluer ce que fait au niveau du Sénégal, son Pm Ousmane Sonko.Par Amadou MBODJI –

Les anciens présidents du Sénégal, Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall, ont su faire rayonner la diplomatie sénégalaise au-delà de nos frontières. Il reste maintenant à leur jeune successeur, Bassirou Diomaye Faye, d’entretenir ce flambeau. Alioune Tine l’encourage à porter haut la voix du Sénégal sur la scène internationale.

«Allez au G20 et au Brics, à l’Onu, réclamer la place de l’Afrique et du Sénégal. Personne d’autre ne veut le faire à votre place. Bon voyage Président», a suggéré, sur X, Alioune Tine, pour inviter le chef à se rendre dans les autres pays pour mieux vendre le Sénégal, tout en saluant son élan diplomatique. «Très bien Président Diomaye Faye, il faut aller vendre le Sénégal, un pays qui séduit aussi la planète du fait de la jeunesse des leaders politiques arrivés au pouvoir par les urnes et non par la force des armes. Il faut sortir plus souvent», enchaîne cette personnalité de la Société civile et fondateur du think thank Afrikajom Center.

Alioune Tine en a profité pour faire l’éloge du Pm, en saluant ce qu’il fait à l’interne. «Ousmane s’occupe de l’intérieur avec son équipe. Allez montrer au monde ce que vous faites et ce que vous pouvez gagner ensemble en coopérant. Allez partout revendiquer votre place, la place du Sénégal dans la gouvernance mondiale», ajoute-t-il.

Se trouvant actuellement au Gabon, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, avait été accueilli, hier à Libreville, avec les honneurs dus à son rang, à la veille de la cérémonie d’investiture du Président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye y participe en même temps que plusieurs autres dirigeants africains, venus marquer leur soutien à la transition en cours au Gabon. La cérémonie de prestation de serment se tient aujourd’hui au Stade d’Angondjé, à Libreville.

ambodji@lequotidien.sn