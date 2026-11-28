Le gouvernement marocain a déclaré respecter la décision du Tribunal arbitral du sport (Tas) reconnaissant le Sénégal comme vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025, tout en réaffirmant sa confiance dans la poursuite du développement du football marocain.

Le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, s’est exprimé le jeudi 26 novembre lors d’une conférence de presse à Rabat, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Samir Belfkih, qui occupe également les fonctions de ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, a affirmé que le gouvernement respectait l’indépendance de la Fédération royale marocaine de football (Frmf) ainsi que l’autorité du Tas.

«La Fédération royale marocaine de football est indépendante et nous respectons la décision du Tribunal arbitral du sport.

En tant que gouvernement, nous saluons les progrès du football

national», a-t-il déclaré.

Il a également souligné la place grandissante du Maroc dans le football international, rappelant que la sélection nationale avait déjà atteint la cinquième place du classement mondial de la Fifa et qu’elle occupait actuellement le septième rang.

Samir Belfkih s’est dit optimiste quant à l’avenir du football dans le pays, au regard des progrès accomplis ces dernières années.

Ses déclarations interviennent après que le Tas a annulé la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (Caf) concernant la finale de la Can 2025.

Le tribunal a donné gain de cause au Sénégal et reconnu le sacre des Lions de la Teranga, vainqueurs sur le score d’un but zéro. Cette décision marque un nouveau rebondissement dans la controverse autour de la finale, qui avait suscité de nombreux débats sur le continent à la suite du match et des procédures disciplinaires qui ont suivi.

Le Sénégal est désormais officiellement reconnu comme vainqueur du tournoi à la suite de la décision du tribunal basé à Lausanne.

Si cette issue met fin aux espoirs du Maroc de conserver le titre, les déclarations du porte-parole indiquent que le gouvernement entend poursuivre le développement du football dans le pays.

Le Maroc a consenti d’importants investissements dans les infrastructures sportives, les sélections nationales et les compétitions nationales,

renforçant ainsi sa présence sur la scène internationale.

La progression des Lions de l’Atlas au classement de la Fifa témoigne également de l’influence grandissante du pays dans le football mondial.

Les propos de Samir Belfkih réaffirment ainsi la position du gouvernement marocain, qui entend poursuivre le développement du football dans le respect de l’indépendance des institutions sportives et des décisions des instances arbitrales internationales.

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