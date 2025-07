A la Maison Blanche, le Président Faye a insisté sur les potentialités du Sénégal devant Trump, qui ne promeut que la diplomatie économique.Par Dieynaba KANE –

A la Maison Blanche, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a appelé, lors de sa rencontre avec le Président Trump, à «envisager un nouveau partenariat stratégique entre les Etats-Unis et l’Afrique, fondé sur des relations plus équilibrées et mutuellement avantageuses, notamment dans le domaine des investissements». Dans son discours, le Président Faye a tenu à «rassurer les investisseurs américains quant à la stabilité de nos institutions, la solidité de notre démocratie et la prévisibilité de notre cadre réglementaire».

Dans la même veine, il a assuré qu’il s’attache à les «améliorer en permanence pour faciliter les affaires». Lors de son intervention, M. Faye a porté à l’attention du Président Trump, «deux projets stratégiques majeurs». Le premier, selon lui, concerne leur volonté «de collaborer avec l’Us Geological Survey afin de mieux évaluer le potentiel minier du Sénégal». Et d’expliquer : «Grâce à l’expertise d’entreprises américaines, nous avons d’ores et déjà identifié un potentiel important, notamment avec la découverte de plusieurs milliards de mètres cubes de gaz, une perspective prometteuse pour notre économie et pour les partenaires internationaux.»

Le second projet, d’après Bassirou Diomaye Faye, «porte sur la création d’une zone numérique de 40 hectares en bord de mer, à Dakar». L’objectif du Sénégal, à en croire le chef de l’Etat, est d’en faire un «hub technologique africain».

Et d’ajouter : «Nous espérons y accueillir des entreprises américaines du numérique, qui trouveront au Sénégal un environnement stable, jeune, connecté et résolument tourné vers l’innovation.» Dans la même dynamique, le Président Faye a proposé à son homologue d’imaginer «ensemble un projet emblématique : un parcours de golf de classe mondiale sur la Petite-Côte sénégalaise, à seulement six heures de vol de New York, Miami ou l’Europe ?» Pour lui, «ce serait un symbole fort de coopération, alliant sport, diplomatie et développement économique».

Par ailleurs, M. Faye a salué l’engagement de Trump «pour la paix dans le monde». A ce propos, il déclare : «Vos efforts en République démocratique du Congo, unanimement salués par mes collègues chefs d’Etat, ont permis de mettre un terme à un conflit qui aura duré plusieurs décennies. C’est là un succès diplomatique majeur, porteur d’espoir pour notre continent.» En outre, il a indiqué que «l’Afrique, dans son ensemble, soutient résolument toutes les initiatives en faveur de la paix, qu’il s’agisse du Soudan, de la Libye ou du Sahel». Et de souligner : «Comme vous le savez, la paix et la sécurité sont les socles indispensables de tout développement économique durable. C’est pourquoi nous encourageons fortement votre posture en faveur de la stabilité mondiale, condition essentielle à un environnement propice à l’investissement.»

