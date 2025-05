Lors de sa visite à Dakar, le ministre de l’Intérieur français, Gérard Darmanin, et Antoine Diome ont parlé des questions liées à la sécurité et de la mobilité, qui feront l’objet d’«un accord-cadre» qui sera signé prochainement à Paris. Par Justin GOMIS –

A Dakar, le ministre de l’Intérieur français est venu pour cimenter davantage les relations entre Dakar et Paris. Gérald Darmanin et Antoine Félix Diome ont hier échangé sur des sujets relatifs à la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la sécurité civile et l’émigration. Ce dernier point est le trait d’union entre les deux pays liés par une longue «histoire». «Le Sénégal dispose d’une très forte communauté en France, comme la France du reste au Sénégal. Nous avons plus de 250 mille Sénégalais qui vivent en permanence en France, sans compter les binationaux. De la même manière, nous avons environ 35 mille Français qui vivent en parfaite harmonie sur notre territoire national», expose Antoine Félix Diome.

Par contre, le ministre de l’Intérieur du Sénégal admet quelques difficultés, notamment d’ordre administratif. Il dit : «Nous avons aussi des problèmes de renouvellement de titres pour les travailleurs. Il y a également des problèmes d’accès rapide à certaines plateformes pour les demandeurs de visa au Consulat général de France au Sénégal.» En dépit de cette situation, Antoine Diome précise que «toutes ces questions sont encadrées et prises en charge par les deux gouvernements». «Notre action de tous les jours, qu’il s’agisse du gouvernement français ou du gouvernement sénégalais, porte sur l’amélioration des conditions de séjour de nos populations respectives dans nos deux Etats. Au-delà de ce qui a été abordé sur les autres aspects, de la question sécuritaire, sur le plan de la migration, je dois rapporter qu’il y a un accord concerté du flux migratoire qui date de 2006», rappelle le ministre de l’Intérieur. Il rappelle qu’il «y a 108 emplois ouverts aux jeunes Sénégalais qui veulent se rendre en France».

En écho, le ministre français de l’Intérieur enchaîne : «Pour la question de l’émigration, je veux dire que les Sénégalais sont les bienvenus en France, évidemment la grande et belle communauté que je connais, notamment les étudiants. Je voudrais leur dire que si nous prenons l’année 2022 que nous terminons, il y a deux fois plus de visas accordés aux étudiants sénégalais qu’en 2015. Il faut continuer encore cette augmentation afin que ceux qui voudraient venir en France pour leurs études, on leur facilite la tâche. On a vu encore la reconduite de leur titre de séjour en France.» Il promet «de reprendre l’émigration légale sur un rythme qui doit être davantage accéléré, notamment par les améliorations qu’on doit apporter au consulat».

Selon Gérald Darmanin, il y avait 40 mille visas accordés aux Sénégalais avant la survenue du Covid-19. «Aujourd’hui, on doit être autour de 25 mille. Je suis venu dire au ministre et au président de la République que nous serons particulièrement attentifs à ces améliorations pour le bien de nos deux pays», soutient Darmanin.

Les deux ministres de l’Intérieur promettent aussi d’améliorer l’Administration territoriale, la sécurité et travailler sur la cybercriminalité qui touche tous les pays du monde. «Le Sénégal accueille aussi un grand événement en 2026 (Joj) et nous souhaitons pouvoir travailler et coopérer avec le Sénégal, et lui apporter ce que nous avons appris, et comprendre ce qu’il organise pour accueillir cette grande compétition qui est toujours l’objet d’attaque malveillante de la part d’autres pays ou groupes criminels», promet-il. Selon lui, Dakar et Paris vont signer prochainement «un accord-cadre» dans les domaines de la mobilité et de la sécurité à Paris afin de «continuer à faire vivre le partenariat franco-sénégalais dans les domaines de la sécurité intérieure, des questions migratoires et de la gestion des grands événements sportifs».

