Le 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré le samedi 4 avril 2023, sur toute l’étendue du territoire national. Le thème retenu est «Forces de défense et de sécurité : préservation des ressources naturelles». Cette année, 5741 personnes vont participer au défilé civil et militaire.

Par Ousmane SOW –Le 4 avril, c’est la Nation qui célèbre son indépendance. Les préparatifs de la célébration du 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale vont bon train. En conférence de presse hier au Cercle Mess des officiers «Colonel Emmanuel Gomis», le directeur de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa), le Colonel Moussa Koulibaly, a dévoilé le déroulement de la célébration du 4 Avril de cette année. Il assure que toutes les dispositions sont prises pour que le défilé puisse se passer là où il est prévu sans aucun problème. En référence au contexte politique nettement tendu. «A ce que je sache, il n’y a pas de manifestation prévue pour le 4 avril prochain. Cette date est suffisamment sacrée pour tous les Sénégalais. Ce n’est pas seulement la célébration des Forces de défense et de sécurité, mais la Fête de la Nation sénégalaise. Et donc, chaque Sénégalais s’identifie à cette date-là. Nous n’avons aucune crainte», a déclaré le Colonel Moussa Koulibaly.

La préservation des ressources naturelles au menu

Evidemment, toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement du défilé prévu à la Place de l’Indépendance.

Pour cette année, d’après le Colonel Moussa Koulibaly, il n’y aura pas de retraite de flambeau à Dakar. «En revanche, dit-il, il peut se faire tranquillement dans les autres régions.»

Cette année, le thème de la célébration du 4 Avril est «Forces de défense et de sécurité : préservation des ressources naturelles». Avec leurs missions et formations, les Forces de défense et de sécurité sont le filet de protection de notre patrimoine.

Ce thème renvoie à celui de la Journée des Forces armées, sauf que cette fois-ci, Colonel Koulibaly précise que le thème est élargi à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. «Aujourd’hui, la préservation des ressources naturelles est un enjeu de sécurité nationale. C’est une fonction que l’ensemble des Forces de défense et de sécurité contribuent à remplir», a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le thème de la célébration de la journée des Forces armées était «Forces armées et préservation des ressources naturelles». En d’autres termes, la préservation des ressources naturelles relève de la sécurité nationale. «Il faudrait que ces ressources soient sécurisées, préservées et protégées pour que cela puisse servir et bâtir un réel développement économique», justifie le Colonel Moussa Koulibaly.

5741 participants au défilé civil et militaire

Il est attendu à la Place de l’Indépendance, 5741 participants au défilé civil et militaire. «Le défilé civil sera animé par la musique de la police», note-t-il, tout en informant également qu’aujourd’hui, on ne parle plus de la Musique des Forces armées, mais du Bataillon de la musique des Forces armées. Selon le Directeur de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), à Dakar, une prise d’armes avec remise de décorations sera présidée par le chef de l’Etat Macky Sall. Il y aura aussi un défilé civil, défilé aérien, défilé motorisé, militaire et paramilitaire à pied. Une vidéo condensée de 7 minutes environ illustrant le thème de cette année sera projetée, à l’occasion.