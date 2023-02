Alitée depuis plus de dix ans, l’ancienne athlète, Kéne Ndoye, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, est décédée ce lundi à Dakar. Une grosse perte pour le monde sportif sénégalais.

Par Woury DIALLO – L’ancienne athlète, Kéne Ndoye, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, est décédée à l’âge de 44 ans des suites d’une longue maladie, ont annoncé, lundi en fin de soirée, plusieurs médias sénégalais.

Kéne Ndoye était alitée depuis une dizaine d’années. Depuis plus de deux ans, les médias nationaux avaient alerté sur l’état de santé de l’athlète qui se dégradait. C’est aux Championnats d’Afrique d’athlétisme, organisés en 1998 à Dakar, que Kéne Ndoye s’est révélée au public en montant deux fois sur le podium (une médaille d’argent à la longueur et une en bronze au triple saut).

Deux fois championne d’Afrique du triple saut lors des Championnats d’Afrique de 2000 (Algérie) et de 2004 (Brazzaville), elle a été mé­daillée de bronze au triple saut en 2003 aux Cham­pion­nats du monde d’athlétisme en salle, à Birmingham (Angle­terre).

Kéne Ndoye a terminé sixième lors des Jeux Olympiques d’Athènes de 2004 et à la même place, au triple saut, aux Championnats du monde d’athlétisme de 2003 à Paris et à ceux de 2005 à Helsinki. Elle a gagné la médaille d’or au triple saut lors de la dixième édition des Championnats d’Afri­que d’athlétisme de Yaoundé en 1996. Elle termine à la troisième place lors de l’édition suivante (1998) à Dakar et aux Jeux africains de 1999 à Johan­nesburg (Afrique du Sud).

Médaillée d’argent au saut en longueur lors des Cham­pionnats d’Afrique de Tunis de 2002, puis première au triple saut lors des Jeux africains d’Abuja (Nigeria) de 2003, Kéne Ndoye a fait les beaux jours de l’athlétisme sénégalais, surtout féminin.

Macky Sall : «Une athlète de haut niveau»

C’est aux Jeux africains de Maputo en 2011, qu’elle a participé à sa dernière compétition internationale, terminant à la deuxième place au triple saut.

A la suite de l’annonce du décès de l’ancienne athlète, les témoignages n’ont pas manqué. A l’image de celui du Président Macky Sall qui, dans un tweet, a rendu hommage à «une athlète de haut niveau».

«Je partage la peine de la famille et des proches de Kéne Ndoye, sportive de renommée internationale. Je rends hommage à une athlète de haut niveau, plusieurs fois championne d’Afrique. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport», a-t-il écrit sur Twitter.

Yankhoba Diatara : «Son caractère, sa nature franche et loyale lui ont valu l’estime et la sympathie de tous»

C’est le cas aussi du ministre des Sports, Yankhoba Diatara. «C’est avec tristesse et consternation que nous avons appris le rappel à Dieu, des suites d’une longue maladie, de l’athlète Kéne Ndoye… C’est une immense perte pour le monde sportif en général et la famille de la première discipline olympique, l’athlétisme, en particulier», a-t-il réagi, avant de rappeler le parcours sportif de la championne.

«Au nom du mouvement sportif, nous rendons un vibrant hommage à cette sportive émérite, cette grande championne que la mort nous a ravie.

Grâce à l’athlétisme pour lequel elle a donné toute sa vie, elle a inscrit à jamais de grands exploits et notre Nation dans les annales de la discipline, comme en 1996 à Yaoundé (Cameroun) où elle devient championne d’Afrique à l’âge de 17 ans. Son caractère, sa nature franche et loyale lui ont valu l’estime et la sympathie de tous. Que son âme repose en paix. Adieu Gaïndée…»

Momar Mbaye : «Elle était une référence»

Ancien président de la Fé­dération sénégalaise d’athlétisme, Momar Ndiaye a eu les mêmes mots à l’endroit de Kéne Ndoye. «Cela fait dix ans qu’elle lutte pour sortir de cette maladie. La Fédération a toujours été à ses côtés. Mal­heureusement, on ne pouvait pas tout faire. La connaissant en tant qu’athlète de par son comportement exemplaire sur les terrains et même lors des regroupements de l’Equipe nationale, c’était vraiment une référence. Même couchée, elle a toujours montré son attachement au sport. C’est une douleur et une grosse perte pour tout le monde», a confié l’ancien dirigeant. Kéne Ndoye a été enterrée hier au Cimetière musulman de Yoff.

