Après 72h de mauvais temps à travers le pays, ce jeudi, la situation va normalement s’améliorer. Selon le dernier bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), le ciel restera passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays. «Toutefois, à partir du jeudi soir jusqu’au vendredi dans la journée, le temps deviendra ensoleillé sur une bonne partie du pays. Des voiles de nuages intéresseront progressivement le territoire par l’Ouest en fin de soirée du vendredi», note l’Anacim. D’après l’agence, «le temps chaud se maintiendra à l’intérieur du pays, surtout dans les localités est et sud, où le thermomètre affichera les pics de température les plus élevés. A Dakar et Saint-Louis par contre, les tem­pératures resteront clémentes durant la période de validité».

Alors que la fraîcheur nocturne et matinale persistera sur les régions proches du littoral, ailleurs elle sera moins ressentie et les visibilités s’amélioreront progressivement sur le pays suite à une dissipation de la poussière. «Les vents seront de secteur nord à nord-est et d’intensités faibles à modérées à l’intérieur et modérées à assez-fortes sur le littoral jusqu’au mercredi», ajoute l’Ana­cim.