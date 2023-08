C’est une date que Abass Fall et Barthélemy Dias vont cocher dans leurs agendas, mais pas pour les mêmes raisons. La mairie de Dakar va procéder à l’élection de ses adjoints pour se conformer à la décision de la Cour suprême sur le respect de la loi sur la parité. Un nouvel épisode de la rupture consommée entre Taxawu et Pastef, qui vien d’être dissous.

Par Malick GAYE – Abass Fall pourra se vanter d’avoir été, au moins une fois dans sa vie, le premier adjoint au maire de la Ville de Dakar. Même si cela n’a duré qu’un an 7 mois, il ne fait aucun doute que cette fonction va figurer en bonne place sur son curriculum vitae. Le 9 août prochain, le Conseil municipal de la Ville de Dakar est convoqué pour procéder à l’élection des adjoints au maire, entre autres sujets. En effet, le maire étant un homme, la loi sur la parité exige que Barth’ ait une femme comme première adjointe. Mais Yewwi askan wi s’était entêtée à maintenir Abass Fall. Cause pour laquelle des organisations de féministes ont saisi la Justice afin de faire respecter la loi sur la parité. La Cour suprême de Dakar avait tranché en leur faveur. Les communes de Liberté et de Grand-Dakar étaient dans la même situation. Elles ont rectifié sans tambour. Désormais, c’est l’heure de respecter la loi pour la Ville de Dakar !

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que Barth’, surnommé Blaise Comparé par les «Patriotes» pour avoir osé dire non à l’interdiction de dialoguer avec la mouvance présidentielle, ne va pas se faire prier pour respecter cette décision de Justice. Désigné comme un «traître» après avoir annoncé son souhait d’aller répondre favorablement à l’invitation de Macky Sall, Barthélemy Dias avait été la cible préférée du parti Pastef. Qui voulait que toute l’opposition boycotte le dialogue. Il a été trainé dans la boue, sonnant ainsi la rupture entre Taxawu et Pastef, les deux grandes formations politiques de la Coalition Yewwi askan wi. Lors du vote du budget du Forum mondial de l’eau, Abass Fall et les 12 autres conseillers issus du parti Pastef ont tout bonnement fait un boycott. Il a fallu recourir à Bby pour sauver les meubles. Cet acte n’a pas plu à Barthélemy Dias. Il est facile d’imaginer que le 9 août, Barth’ et les autres conseillers ne vont pas s’opposer au remplacement de Abass Fall. «On doit respecter la loi» sera la chanson à fredonner. On peut s’attendre à une victimisation des conseillers du parti Pastef.

Faut-il le rappeler, Bar­thélemy Dias a été la première personne à proposer un dialogue pour sauvegarder la stabilité. A cette époque, Taxawu Senegaal et le parti Pastef étaient en odeur de sainteté. Comme il l’a dit : «Personne ne s’était opposé à cet appel.» Barthélemy Dias avait «informé Khalifa et Sonko», quand il a commencé à voir Macky pour jeter les bases d’un échange. Après la grogne, Sonko a fait une sortie pour s’inscrire en faux et traiter Barth’ sans le nommer de tous les noms d’oiseaux. Barth’ ne s’est pas fait prier pour répondre. Il a cité nommément Ous­mane Sonko, tout en lui rappelant qu’ils ont fait ensemble «une chose qui pourrait nous amener à la Cour d’assise».

Cette élection des adjoints au maire de la Ville de Dakar est le nouvel épisode d’une rupture consommée entre deux entités que tout semblait réunir, mais que l’intelligence des situations a séparées.

mgaye@lequotidien.sn