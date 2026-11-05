Portée par les 44 femmes nominées de la quatrième édition des Linguères Awards, une initiative solidaire a permis de mobiliser des fournitures scolaires et des kits d’hygiène menstruelle au profit de plus de 300 élèves de deux établissements de Kounoune. A travers cette action initiée par coach Omaïssa, les Linguères réaffirment leur engagement en faveur de l’éducation des filles et d’un leadership féminin fondé sur l’action et l’impact social.

Par Amadou MBODJI – Un leadership féminin ne saurait se construire sans une bonne éducation. Telle est la conviction de coach Omaissa, présidente et Commissaire générale, initiatrice des Linguère Awards et championne de l’éducation des filles à l’Union africaine-Cieffa. Le vendredi 30 octobre 2026, les Linguères 2026 ont conduit une action de mobilisation et de distribution de fournitures scolaires et de kits d’hygiène menstruelle au profit des élèves de deux établissements de Kounoune : une école élémentaire et un Collège d’enseignement moyen (Cem). Portée par les 44 Linguères nominées de cette quatrième édition, cette initiative traduit une conviction : la reconnaissance et le leadership prennent tout leur sens lorsqu’ils se mettent au service de l’intérêt collectif.

Au total, plus de 300 élèves pourront bénéficier de cette action. La mobilisation a permis de réunir 100 kits scolaires complets, des fournitures supplémentaires, 59 livres scolaires, ainsi que 152 kits de serviettes hygiéniques, soit 1520 serviettes dont 500 réutilisables.

«Nous ne voulons pas que le leadership féminin se limite aux discours ou aux distinctions. Nous voulons qu’il se traduise par des actes, des responsabilités assumées et des opportunités concrètes offertes aux générations qui viennent. Il ne peut y avoir de leadership féminin durable sans éducation, ni d’égalité réelle si les filles ne disposent pas des mêmes chances d’apprendre, de réussir et de construire leur avenir. A travers cette mobilisation, les 44 Linguères ont montré que la reconnaissance individuelle peut devenir une force collective au service de toute une communauté», explique-t-elle.

Initiés par coach Omaïssa, les Linguères Awards sont une plateforme de reconnaissance et de valorisation des femmes africaines dont les parcours, les réalisations et les engagements contribuent à la transformation de leurs communautés et du continent.

Au-delà de la distinction, ils ambitionnent de promouvoir un leadership féminin engagé, de valoriser les héritages culturels, de favoriser l’influence positive des femmes et de soutenir les initiatives en faveur du développement, notamment l’éducation des filles. La quatrième édition des Linguères Awards connaîtra son apothéose le 26 décembre 2026 au Noom Hôtel Dakar Sea Plaza, lors d’une cérémonie officielle réunissant les nominées, les partenaires, les personnalités institutionnelles et les acteurs engagés pour le leadership féminin. Placée sous le thème «L’Afrique au féminin : héritage, leadership et futur par l’éducation des filles», cette édition porte le slogan «Racines & couronnes : l’Afrique éduque ses filles, élève ses reines.» A travers cette rencontre, les Linguères Awards entendent aller au-delà de la célébration des réussites individuelles pour faire émerger une dynamique collective où la reconnaissance devient un levier d’engagement, de transmission et d’impact social.

Le leadership féminin au service de l’éducation

Dans chacun des deux établissements, une Linguère nominée a pris la parole au nom des 44 femmes mobilisées.

La cérémonie a également été marquée par les interventions de Dior Birima, représentante du jury des Linguères Awards et championne de l’éducation des filles auprès de l’Union africaine-Cieffa, ainsi que de coach Omaïssa, initiatrice des Linguères Awards, championne de l’éducation des filles auprès de l’Union africaine -Cieffa et ambassadrice de la campagne #AfricaEducatesHer.

Au Cem, la Principale Mme Ba a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance, soulignant que c’était la première fois qu’une délégation organisait une telle action au sein de l’établissement. Une représentante des parents d’élèves, une représentante du corps enseignant et des représentantes des élèves ont également pris la parole. A l’école élémentaire, le directeur M. Mbaye a à son tour salué l’initiative et remercié les personnes mobilisées.

Une contribution à la campagne continentale #AfricaEducatesHer

Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne continentale #AfricaEducatesHer de l’Union africaine, mise en œuvre à travers le Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique (Ua-Cieffa). Elle réaffirme l’importance d’assurer aux filles un accès équitable à une éducation de qualité tout en levant les obstacles pouvant compromettre leur parcours scolaire, surtout ceux liés à la précarité menstruelle.

ambodji@lequotidien.sn