200 mille petits producteurs vont bénéficier d’intrants et d’accompagnement de Sama Mbey pour la campagne agricole à venir. Une convention en ce sens a été signée lundi à Diamniadio entre cette entreprise sociale et le ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage (Masae). «Nous venons de signer une convention avec le ministère de l’Agriculture, afin d’accompagner les petits agriculteurs pour qu’ils puissent accéder à des intrants de qualité et qu’ils puissent recevoir ces intrants juste avant la période de semis. Et, tout ça accompagné par de la formation et par un système de distribution et d’épargne innovant. (…) Pour la campagne prochaine, nous avons pour objectif d’atteindre 200 mille producteurs répartis dans tout le Sénégal et principalement des femmes et des jeunes», a assuré Christophe Grondy, représentant pays Sama Mbey, suite à la signature de la convention. «Nous accueillons avec beaucoup de bonheur cet accompagnement et nous avons vu les résultats qu’ils ont pu engranger. Aujourd’hui, en touchant près de 200 mille personnes, cela montre qu’il y a une volonté d’aller le plus proche des populations et ça renforce l’action du gouvernement», a relevé le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage. Cheikh Oumar Bâ a salué l’initiative de Sama Mbey, un partenaire qui, depuis une quinzaine d’années, travaille avec les communautés, notamment avec les femmes, les jeunes et les populations dans toutes les régions du Sénégal. «Nous sommes convaincus qu’en continuant à le faire, on rend nos exploitations plus durables, à côté de ce que l’Etat fait. Pour rappel, l’Etat a déjà injecté près de 130 milliards de francs Cfa pour la campagne agricole», a dit le Masae. M. Bâ d’enchaîner : «Si nous avons d’autres partenaires qui sont les plus proches des communautés, cela ne fait que renforcer encore l’effort de l’Etat et donner plus d’impact, comme l’a demandé le président de la République, et dans des délais très courts.» «La signature de cette convention ouvre des perspectives d’un suivi beaucoup plus régulier et d’un accompagnement par toutes les composantes. L’essentiel est que nos populations puissent se sentir dans cette perspective et voir que leurs conditions de vie s’améliorent régulièrement est notre objectif», a encore relevé le ministre.

Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant)- abndiaye@lequotidien.sn