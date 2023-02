Les responsables de Benno bokk yaakaar (Bby) reconnaissent eux-mêmes les divergences qui les minent et souhaitent aller vers une réconciliation, seule gage pour assurer une victoire à leur candidat Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024.

Par Khady SONKO – Les meetings politiques se succèdent et se ressemblent à Ziguinchor. Après ceux de Ansou Sané, maire de Sindian à Bignona, de Victorine An­quediche Ndeye, maire de Niaguis dans sa commune, et auparavant Doudou Ka, ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, le responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr), Ibrahima Mendy, a convié ses militants et sympathisants, ce dimanche, au terrain Bambaya. Le message du Directeur de l’Analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa) est le même que celui de ses camarades : clamer son choix pour Macky Sall comme candidat à la Présidentielle de 2024. Cependant, ces meetings auront le mérite de regrouper les Apéristes afin de taire leurs querelles de leadership dans la région. Les responsables politiques souhaitent eux-mêmes l’unité dans les rangs de la majorité à Ziguinchor dans le but d’assurer une victoire éclatante de Macky Sall en Casamance. Selon Moustapha Lô Diatta, cela est possible si et seulement si une unité au sein de la coalition présidentielle à Ziguinchor est de mise. Pour ce faire, il invite le chef de l’Etat à les soutenir. «Il doit nous appuyer. Le Président Macky Sall doit appuyer la classe politique en Casamance pour que nous puissions vaincre», a dit Moustapha Lô Diatta, ancien directeur du Crousz.

Cet avis est partagé par Benoît Sambou. «C’est dans le courage et la fraternité qu’on va relever le défi. Les gens aiment Macky Sall, c’est peut-être le comportement des responsables politiques qui ne leur plaît pas. C’est pourquoi nous devons taire nos divergences, nous donner la main», a dit Benoît Sambou.

A la fin de tous les meetings, le doyen Robert Sagna prendra l’initiative d’un grand meeting régional où tous les responsables politiques de la Casa­mance, membres de la majorité présidentielle, seront présents pour marquer leur solidarité, mais surtout la réconciliation, et faire cap sur 2024.

Robert Sagna appelle à la solidarité et à l’engagement. «Véritablement, Macky ne mérite pas le sort qu’on lui attribue depuis quelque temps… Arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous tiraillez, cela ne sert à rien, il n’y a que le développement qui est essentiel», a dit le doyen politique. Il éprouve certes de la fierté à diriger le Bby dans la région, mais M. Sagna souhaite une coalition où les responsables s’entendent et parlent d’une seule et même voix, avec de la fierté et de la détermination, derrière Macky Sall. Il insiste sur la réconciliation qui, selon lui, doit commencer par un responsable, sans pourtant le nommer. «Mais qu’ils arrêtent de se tirailler ici à Ziguinchor. Mais pourquoi se tirailler, pour aller où, pour gagner quoi», s’interroge Robert Sagna qui exhorte les jeunes à aider leurs responsables à se réconcilier.

