La Direction du développement du capital humain a présenté les rapports de suivi 2011-2022. Si le pays s’approche du seuil de capture au niveau national, de fortes disparités subsistent : Dakar dépasse la barre des 50%, tandis que la région de Matam chute à 9, 2%.

Par Justin GOMIS – Les efforts consentis par le Sénégal pour tirer profit du dividende démographique portent leurs fruits, mais des défis de taille demeurent. Publié par la Direction du développement du capital humain (Ddch), en synergie avec le Cres et les comités techniques régionaux, le rapport national de suivi (2011, 2019 et 2022) établit l’indice démographique national à 48, 3% en 2022 (contre 41, 5% en 2011 et 49, 2% en 2019). «Il y a un progrès global, mais pour capter le dividende économique, il faut dépasser les 50%. Ce léger fléchissement observé récemment nécessite un coup d’accélérateur », analyse Abdou Bâ, chef de la Division population.

Le contraste entre Dakar et Matam

Au niveau territorial, trois régions franchissent le seuil des 50% : Dakar, Thiès et Ziguinchor. A l’inverse, Matam enregistre le score le plus faible du pays avec seulement 9, 2%. Un résultat qui s’explique par un fort indice de dépendance économique et un déficit de cycle de vie prononcé. «Cela signifie que le revenu du travail ne parvient pas à couvrir la consommation des ménages», explique Abdou Bâ.

Pour corriger ce déséquilibre, l’expert préconise un programme spécial orienté vers l’industrialisation locale : «Nous avons les phosphates de Matam et une forte production animale. Sans transformation locale en engrais et valorisation des filières d’élevage pour créer des emplois, le problème persistera.»

Capital humain et employabilité : les clés de l’émergence

Présent lors de la restitution, le Préfet de Pikine, M. Mbengue, a rappelé la pression démographique qui pèse sur la capitale. «Dakar est le premier pôle d’attraction du pays, ce qui amplifie la demande en emplois décents, en éducation, en santé et en logements. Capturer le dividende démographique à Dakar, c’est libérer un moteur qui entraînera tout le pays», a-t-il affirmé.

Pour transformer cette masse de jeunes en levier économique, les spécialistes insistent sur l’urgence d’investir dans l’éducation, la formation professionnelle et l’autonomisation des femmes. Selon Abdou Bâ, renforcer l’employabilité est indispensable pour éviter de laisser une partie de la population en rade. Comme l’a indiqué Dr Assane Guèye, directeur du Développement du capital humain à la Dgppe, cette étape dakaroise inaugure une tournée de restitutions qui se poursuivra à Kaolack, Diourbel et Thiès afin d’ajuster les politiques publiques locales.

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