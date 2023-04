Le directeur de publication du site Kewoulo, Babacar Touré, a été placé en garde à vue après son audition hier dans les locaux de la Division des investigations criminelles. Babacar Touré est poursuivi pour faux et usage de faux, diffusion de fausses nouvelles, injure publique, diffamation, outrage à agent, dénonciation calomnieuse et usurpation au préjudice du policier Frédéric Napel. Lequel avait porté plainte contre lui pour diffamation.

Moustapha Diop à la Su ce matin

Le défilé des journalistes devant les policiers va se poursuivre ce jeudi. Directeur de Walf Tv et Walf Radio, Moustapha Diop devra se rendre ce matin à la Sûreté urbaine. Il va être entendu dans le cadre de l’affaire Pape Ndiaye, placé sous mandat de dépôt et inculpé pour 6 chefs d’accusation au mois de mars dernier.

Le journaliste a été écroué par le juge du Deuxième cabinet pour convocation d’un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la Justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d’autrui.