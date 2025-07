Par Cheikh CAMARA –

Djender, une terre quasi agricole dans la zone des Niayes, commune du département de Thiès, qui regorge d’une importante communauté de jeunes producteurs évoluant dans différents domaines d’activités, souffre énormément des pertes post-récoltes de ses produits maraîchers.

Pour faire face à cette situation, les acteurs concernés se sont résolus à mettre sur pied la Société de coopérative agricole communautaire de Djender (Socac). Une fois installé par l’adjoint au sous-préfet de Keur Mousseu, Cheikh Seck, le président du bureau de ladite structure, Abdoul Sow, qui trouve quand même que «c’est un lourd fardeau qu’on doit porter et assumer en toute responsabilité», d’inviter tous les fils de la localité, à travers une «synergie djenderoise», à se réunir autour de l’essentiel afin que cette structure-pilote, la première sur le territoire national, puisse être une vitrine dans tout le pays.

M. Sow considère qu’«effectivement, c’est un problème récurrent. Ces 4 dernières années, il y a eu énormément de pertes post-récoltes. C’est pourquoi d’ailleurs, comme solutions immédiates, il est envisagé, dans le business-plan de la Socac, la réalisation de chambres froides, la construction de magasins de stockage, en attendant la mise en œuvre d’autres alternatives qui vont perdurer et seront bénéfiques aux agriculteurs».

Les producteurs évoquent d’autres pistes de solutions, notamment l’ouverture sur les marchés international, européen et au niveau de la sous-région. Abdoul Sow est revenu sur les nombreuses attentes de la nouvelle structure qu’il dirige. Ce sera, dit-il, de «pouvoir assurer la coordination, la planification, mais aussi le contrôle de toutes les activités mises en exergue dans la coopérative, afin qu’elle puisse être une entité modèle au Sénégal».

L’adjoint au sous-préfet de Keur Mousseu, après avoir installé le bureau de la coopérative agricole communautaire pilote de Djender, avec en son sein des acteurs dans les domaines de l’agriculture, la pisciculture, la transformation, la commercialisation, entre autres, a invité l’ensemble des autres communes et départements du Sénégal à suivre ce bel exemple, pour parvenir à ravitailler le Sénégal, voire le marché sous-régional.

