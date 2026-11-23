Réunis à Dakar le 21 novembre, la présidente du Gouvernement de transition chagossien et le président de l’Idia-Bg appellent les Africains à soutenir le droit des Chagossiens à décider seuls de leur avenir. Des saisines internationales sont annoncées dès cette semaine.

Par Malick GAYE – Depuis Dakar, les Chagossiens demandent du soutien. Samedi 21 novembre, au Café de Rome, Dominique Soopin, présidente du Gouvernement de transition du Peuple chagossien (Tgcp), et Me Saïd Larifou, président de l’Institut du droit international africain et de la bonne gouvernance (Idia-Bg), ont appelé les Africains à se tenir à leurs côtés. «Depuis Dakar, des Africains s’engagent aux côtés des Chagossiens pour faire entendre leur revendication», a déclaré Me Larifou. Selon lui, la reconnaissance de ce peuple «engage l’Afrique», ses institutions, ses gouvernements et ses sociétés civiles.

Le choix de la capitale sénégalaise n’est pas anodin. Les organisateurs jugent que l’histoire des Chagos reste «peu connue du grand public africain» et veulent la porter devant lui.

Un Peuple expulsé, une décision prise sans lui

Située au cœur de l’océan Indien, à plus de deux mille kilomètres de Maurice, cette terre a vu naître des générations de Chagossiens, porteurs d’une culture et d’une langue, le créole chagossien. En 1965, le Royaume-Uni a détaché l’archipel de la colonie de Maurice. Jusqu’en 1973, les habitants ont été empêchés de revenir ou expulsés, pour permettre l’installation de la base militaire de Diego Garcia. Human Rights Watch a qualifié en 2023 ce déplacement forcé de crime contre l’humanité.

Aujourd’hui, l’accord signé en mai 2025 entre Londres et Port-Louis prévoit la souveraineté mauricienne, des droits britanniques sur Diego Garcia pour 99 ans et une possible réinstallation sur les autres îles. Les intervenants rappellent que la Cour internationale de Justice a estimé en 2019 que la décolonisation de Maurice n’était pas achevée. Mais cette démarche, soulignent-ils, n’a pas consulté les Chagossiens. C’est là que Mme Soopin parle de «colonisation par substitution» : un Etat qui en remplace un autre dans l’exercice de la souveraineté, sans que le Peuple concerné soit associé. «Nous ne pouvons pas accepter que la décolonisation de notre terre se fasse au prix de l’effacement politique de notre Peuple», a-t-elle affirmé, jugeant la situation d’autant plus préoccupante qu’elle est portée par un Etat africain. Elle précise ne pas nier les revendications historiques des Etats, ni mener de lutte contre les peuples britannique, mauricien ou seychellois.

Des actions annoncées

Me Larifou a demandé à l’Union africaine et aux Etats du continent de soutenir la participation directe des Chagossiens aux négociations, leur libre expression sur le statut de l’archipel, l’exercice du droit au retour, y compris à Diego Garcia, et des réparations définies avec les victimes et leurs familles. «Décider de leur avenir sans leur consentement libre, c’est prolonger la violence de l’expulsion», a-t-il martelé. Dès la semaine prochaine, l’Idia-Bg saisira les instances compétentes des Nations unies et de l’Union africaine, ainsi que les juridictions internationales. De son côté, le Tgcp, constitué le 19 juin 2025, annonce la mise en place d’un Conseil national chagossien unifié, afin de rassembler les sensibilités du Peuple chagossien.