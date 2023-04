Le Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Ziguinchor (Crousz) a réceptionné, samedi, une ambulance offerte par le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Doudou Kâ vient ainsi satisfaire une vieille doléance des étudiants de l’université Assane Seck de Zi­guinchor. «C’est une épine qu’il nous a enlevée du pied… Il a réglé un problème majeur des étudiants», se félicite le directeur du Crousz, Sana Sané, qui salue l’acte salvateur du ministre, à qui il promet de faire un bon usage du don.

Le donateur était représenté par El Hadji Sarr. Ce responsable politique à Ziguinchor se dit animé par un sentiment du devoir accompli à travers cette action de citoyenneté et d’enfant de la Casamance. «Nous ne sommes pas que des hommes politiques. Nous sommes d’abord des fils de Ziguinchor. C’est important qu’à chaque fois que Ziguinchor est confrontée à certains besoins, que nous soyons interpellés», a dit M. Sarr.

La réception de l’ambulance a été précédée de l’inauguration d’un centre d’information et d’orientation des œuvres sociales. Selon le directeur du Crousz, la plupart des étudiants ignoraient l’existence des services et les offres du Crousz au niveau du service social. D’où l’importance de ce centre qui va informer et orienter les étudiants vers les œuvres sociales. Le service va faciliter l’accompagnement des étudiants dans les domaines social, culturel, sportif, hébergement, santé et alléger les tâches à la commission sociale où la majeure partie des étudiants se dirigent pour obtenir certaines informations dans le domaine social.

Le ndogou offert par les étudiants, précisément la commission sociale, a clôturé la cérémonie. Un ndogou auquel le directeur du Crousz a pris part sans protocole et avec beaucoup d’aisance.

