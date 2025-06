Le District de santé de Vélingara a reçu en don une ambulance médicalisée et 10 motos. Cela, 1 mois et demi après l’accident de Saré Thialy, qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Un retard considérable a été noté dans l’évacuation des blessés faute d’ambulance en bon état.Par Abdoulaye KAMARA –

Le District de santé de Vélingara a reçu, hier, une ambulance médicalisée toute neuve, en plus de 10 motos. «C’est un don du ministère de la Santé et de l’action sociale du Sénégal, via ses partenaires», a noté l’adjointe du Préfet de Vélingara, Mme Ndèye Sall Ndaw, qui procédait à la réception des engins dans l’enceinte du centre de santé.

C’était en présence des représentants des partenaires financiers et techniques, des acteurs communautaires et de l’équipe cadre du district. Ce don vise à permettre aux acteurs de la santé d’atteindre toutes les cibles des programmes de vaccination, même dans les zones les plus reculées. A ce propos, le médecin-chef du district, Dr Omar Sané, a renseigné : «nous recevons ici un matériel médical dont nous avions tant besoin. Il s’agit de 10 motos qui vont permettre aux relais de santé d’atteindre les enfants les plus reculés dans le cadre de la vaccination.

Des enfants qui n’avaient auparavant aucune chance de voir une équipe de vaccinateurs» du fait de leur éloignement des postes de santé si pauvres en matériel roulant. En ce qui concerne l’ambulance, le patron de la santé au niveau du département a informé : «Il s’agit d’une ambulance médicalisée à l’intérieur de laquelle se trouvent 10 articles pour la prise en charge correcte des évacuations.» Ces engins arrivent 1 mois et demi après l’accident tragique de Saré Thialy, qui a fait près de 30 blessés dont l’évacuation vers les centres hospitaliers régionaux de Tambacounda (90 km) et Kolda (127 km) a été retardée faute d’ambulance en bon état. Le cri de détresse des autorités sanitaires et de la société civile locale réclamant la mise à disposition d’ambulances médicalisées semble avoir été entendu.

Dr Sané a plaidé pour que le ministère de la Santé continue à soutenir son district qui a besoin encore d’une banque de sang, de l’installation du matériel de radiographie offert par la diaspora du département et de la construction d’un hôpital de niveau 3 pour renforcer les soins à Vélingara.

