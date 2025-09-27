Dans le cadre du renforcement de la microfinance et de l’inclusion financière, le Fonds d’impulsion de la microfinance (Fimf) a doté 42 institutions de microfinance en ordinateurs, Terminaux de paiement électronique (Tpe), détecteurs de faux billets et Système informatisé de gestion (Sig).Par Dialigué FAYE –

Quarante-deux Institutions de microfinance (Imf) viennent de recevoir un appui technique de leur tutelle, via le Fonds d’impulsion de la microfinance (Fimf). Il s’agit d’une dotation en ordinateurs, terminaux de paiement électronique, détecteurs de faux billets et Système informatisé de gestion (Sig).

La Directrice du Fimf explique : «Les institutions de microfinance sont un levier essentiel dans la promotion de l’inclusion financière. Par conséquent, il est important de les capaciter en matériel pour améliorer leur performance. C’est pourquoi, dès ma prise de fonction à la tête du Fimf, j’ai initié une enquête pour recueillir auprès des Imf sur le territoire national, les besoins en accompagnement technique. Ce recueil d’informations a concerné 77 Imf de petite taille et a permis de disposer d’une base de données des demandes.» Selon Ndella Diouf, «l’exploitation de la base de données, croisée avec les informations fournies par des partenaires stratégiques, a permis d’identifier ces 42 Imf qui ont reçu des ordinateurs, des imprimantes, des Tpe, des détecteurs de faux billets…». Elle précise que «l’appui des Imf de petite taille en Sig était également une demande pour faire un reporting en conformité des instructions de la Bceao».

En droite ligne des orientations de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, le ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire privilégie la synergie et l’harmonisation des actions au niveau opérationnel. «C’est la raison pour laquelle le Fimf a été spécialisé dans l’accompagnement technique, alors que les autres instruments du ministère sont spécialisés dans le financement et doivent sous-traiter au Fimf le volet accompagnement technique, nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs de performance financière», renseigne le directeur de Cabinet du Mmess. Mamadou Ndiaye ajoute que «l’appui technique aux Imf, en particulier aux Imf de petite taille, est un levier essentiel pour, d’une part, consolider les acquis en matière d’inclusion financière et, d’autre part, renforcer le rôle d’acteurs de développement local que jouent les Imf.

Cette dotation permettra d’avoir des conditions matérielles améliorées afin de mieux atteindre les objectifs assignés dans le cadre de l’inclusion financière croissante au Sénégal». Selon M. Ndiaye, «le renforcement de la microfinance et de l’inclusion financière s’inscrit en parfaite cohérence avec la Stratégie nationale de développement (Snd) 2025-2029, plus précisément son objectif stratégique 1.3 : développer le financement domestique, la microfinance et les financements innovants, avec comme effet attendu le renforcement de la microfinance et de l’inclusion financière».

Ndella Diouf rappelle que la dotation en Sig répond à deux critères. «Le premier, c’est l’adaptabilité de la solution proposée, l’exigence du choix du fournisseur par l’Imf bénéficiaire. C’est dans cette optique que le Fimf a choisi de nouer un partenariat avec un éditeur de solutions innovantes pour un montant de 34 millions de francs Cfa. Ce partenariat répond aux sollicitations de trois Imf pour l’informatisation de 23 agences. Ces institutions avaient exprimé le besoin de migrer vers une solution innovante, afin de garantir un reporting fiable. Les motifs avancés portent principalement sur les insuffisances techniques de leur système informatisé de gestion actuelle, la récurrence de dysfonctionnements affectant le reporting et le besoin urgent de disposer d’un système performant».

Il a été signalé que les Imf sont au cœur du dispositif qui met la microfinance au service de l’économie sociale et solidaire pour exécuter les projets d’économie sociale et solidaire qui font partie des grandes priorités de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Les autorités espèrent ainsi que l’usage que les bénéficiaires feront de ce lot de matériel et du Sig va améliorer la qualité de gestion des institutions. Laquelle qualité va impacter le coût des transactions pour baisser les taux de sortie du crédit et renforcer son accessibilité. «C’est en tout cas la performance qui est attendue de vous pour justifier ce soutien de l’Etat en matériel de gestion», a martelé le Dc.

De leur côté, les bénéficiaires assurent que ces équipements seront utilisés d’une manière optimale et dans l’esprit de transparence et de rigueur qui guide leur mission.

